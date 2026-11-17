MARIUS TUCĂ SHOWDan Dungaciu consideră candidatura lui Dacian Cioloș la șefia Francofoniei un eșec al diplomației române: „Banii ăia erau ai noștri”
19:59
„Eu nu cred în niciun caz că această întâlnire va închide vreun dosar major. Se vor asigura că lucrurile nu o iau razna. De asta a spus că dimensiunea întâlnirii va fi importantă și probabil că se vor da niște linii, ca să zic așa, directoare. Dar vedeți, orice acțiune are și o reacțiune. Foarte multe lucruri pe care Trump le-a făcut, dintr-o perspectivă strategică sau chiar din perspectiva interesului american, au stârnit reacții. Naționalismul canadian, reacțiile europenilor. Deci aici sunt foarte multe jocuri care trebuie să fie amenajate. Pentru că, bun, dai Europa rușilor. Cum să dai Europa rușilor? Europa pe cui o lași? Marea problemă sau ce s-a schimbat major de după război, de după invazia rusă, este că Europa, încet-încet, este un actor de securitate mai relevant decât era în 2022. Adică ea, încet-încet, și-a demonstrat niște capabilități. Au cumpărat niște arme britanicii. Eu știu, când spun Europa, spun unde vine și Marea Britanie. Sigur că nu au capacitate să ducă un război cum pot să-l facă americanii.”
Prim-vicepreședintele AUR prevede o schimbare de paradigmă majoră în Europa odată cu alegerile electorale din 2027. Dată fiind ascensiunea valului conservator în toată Europa, s-ar putea ca partidele de opoziție să ajungă la guvernare după alegeri.
„Cert este că, dacă vrei să amenajezi problematica de război în Europa, trebuie să ții seama și de anumite poziții ale europenilor. Și de aici devine foarte important 2027, ca an electoral. Pentru că tu nu ai cum să împarți lumea astăzi, când tu ai alegeri în 2027. Pentru că 2027 s-ar putea să fie sfârșitul Uniunii Europene așa cum o știm noi. Pentru că, dacă vor fi alegeri în Spania acum, în Franța, Italia, și în Polonia au venit conservatorii la putere, deci un loc conservator în Consiliul European, așa și un francez în Consiliul European conservator, Uniunea Europeană se va bloca. Cel puțin se va bloca. Și va intra într-o tensiune și o bătălie și o confruntare din care nu se știe cum va ieși Europa. Noi suntem în mijlocul unei revoluții care se întâmplă. Noi numim astea revoluții conservatoare. Totdeauna noile ordini, ordini mondiale, sfere de influență s-au făcut după ce s-a epuizat o ordine și un tip de energie. Asta s-a sfârșit în război. Pentru că la sfârșitul unui război tu știi foarte bine cine-i puternic, cine-i slab. Câtă putere are X, câtă putere are Y. Și în funcție de asta poți să faci ordinea mondială.”
Ascensiunea conservatorilor va duce la o adevărată revoluție în Europa, adaugă Dungaciu. El este de părere că Uniunea Europeană pe care o știm acum se va schimba radical după ciocnirea dintre conservatori și progresiști. În urma acestei bătălii, s-ar începe și o nouă reevaluare a ordinii la nivel global.