Daniel Zamfir, confruntat în comisiile parlamentare după ce a dat în scris că nu va vota guvernul Niculescu: ”Ce termen de expirare are cuvântul dumneavoastră?”. Cum s-a apărat senatorul social-democrat

Liderul senatorilor social-democrați, Daniel Zamfir, propunerea pentru funcția de ministru al Economiei în Guvernul Niculescu, și-a asumat în scris, pe 5 octombrie, în emisiunea moderată de Victor Ciutacu, că nu va vota învestirea Executivului. Zece zile mai târziu, PSD a decis să intre la guvernare, iar astăzi Zamfir a fost audiat în comisiile de specialitate și și-a justificat gestul făcut în urmă cu două săptămâni.

Cum se apără Zamfir după ce a dat în scris că nu va vota guvernul Niculescu

Radu Mihaiu l-a întrebat pe Zamfir ce termen de expirare are cuvântul său și a amintit de momentul în care, în urmă cu două săptămâni, a dat în scris că nu va vota guvernul Luca Niculescu. Acum, Zamfir spune că Niculescu a preluat ”lucruri din programul de guvernare al PSD” și a inclus 11 miniștri ai partidului, acesta fiind motivul pentru care gestul său din urmă cu două săptămâni nu ar mai trebui luat în calcul acum .

”E păcat că manipularea ajunge la acest nivel la o audiere de ministru. Știți bine că am spus în acea emisiune că nici eu, nici PSD nu vom vota în alb un guvern Niculescu. Era ziua în care fusese desemnat, decizia noastră era de a nu vota în alb Guvernul Niculescu fără să știm programul de guvernare și componența. Acum, faptul că Niculescu a preluat lucruri din programul PSD și a inclus 11 miniștri ai PSD, cred că nu vă mai îndoiți că nu voi vota Guvernul din care eu fac parte și al cărui program de guvernare își va lăsa o amprentă în guvernarea României, pentru că trebuie să îndreptăm multe din lucrurile greșite care s-au făcut în mandatul domnului Bolojan”, a declarat Zamfir.

Daniel Zamfir, propunerea PSD pentru Ministerul Economiei în Guvernul Niculescu, a dat în scris în emisiunea lui Victor Ciutacu că nu va vota Guvernul Niculescu

Invitat în emisiunea lui Victor Ciutacu de la România TV, Daniel Zamfir a respins ideea ca parlamentarii PSD să voteze fără condiții un Guvern condus de Luca Niculescu. Mai mult, liderul sentaorilor PSD a consemnat în scris, în timpul emisiunii, că nu va acorda votul său de încredere viitorului Executiv.

Zamfir a insistat asupra faptului că nu acceptă să voteze „în orb” un Guvern al cărui program și a cărui componență nu erau cunoscute. Între timp, negocierile dintre PSD și Luca Niculescu au schimbat datele problemei, astfel că după 10 zile, senatorul care își exprima public opoziția față de Executiv a fost desemnat pentru funcția de ministru al Economiei.