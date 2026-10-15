Daniel Zamfir, propunerea PSD pentru Ministerul Economiei în Guvernul Niculescu, a dat în scris în emisiunea lui Victor Ciutacu că nu va vota Guvernul Niculescu

Liderul senatorilor social-democrați, Daniel Zamfir, propunerea oficială a PSD pentru funcția de ministru al Economiei în Guvernul Niculescu, și-a asumat în scris, pe 5 octombrie, în emisiunea moderată de Victor Ciutacu, că nu va vota învestirea Executivului. Zece zile mai târziu, PSD a decis să intre la guvernare, iar numele lui Zamfir se regăsește pe lista miniștrilor propuși de partid.

Invitat în emisiunea lui Victor Ciutacu de la România TV, Daniel Zamfir a respins ideea ca parlamentarii PSD să voteze fără condiții un Guvern condus de Luca Niculescu. Mai mult, liderul sentaorilor PSD a consemnat în scris, în timpul emisiunii, că nu va acorda votul său de încredere viitorului Executiv.

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Zamfir a insistat asupra faptului că nu acceptă să voteze „în orb” un Guvern al cărui program și a cărui componență nu erau cunoscute. Între timp, negocierile dintre PSD și Luca Niculescu au schimbat datele problemei, astfel că după 10 zile, senatorul care își exprima public opoziția față de Executiv a fost desemnat pentru funcția de ministru al Economiei.

Daniel Zamfir: „Nu dăm votul unui Guvern din care nu facem parte”

Pe 6 octombrie, înaintea unei ședințe a conducerii PSD, Daniel Zamfir a susținut că partidul nu va sprijini necondiționat noul Executiv. Social-democratul a indicat drept prioritate renunțarea la măsurile de austeritate promovate de fostul premier Ilie Bolojan și a cerut clarificări cu privire la echipa guvernamentală și la repartizarea ministerelor.

„În primul rând, am spus, de principiu, să oprim măsurile de austeritate pe care le-a impus Ilie Bolojan. Ăsta este lucrul fundamental. După aceea, vrem să vedem şi echipa de miniştri, vrem să vedem cum gândeşte domnia sa să alcătuiască Guvernul, ce ministere să revină PSD, persoanele pe care le propune domnul Luca Niculescu, altele decât cele de la PSD. Sunt foarte multe lucruri de discutat. Un singur lucru este cert: nu vom da cec în alb lui Luca Niculescu în momentul ăsta”, afirma Daniel Zamfir.

Pe 8 octombrie, într-o intervenție la RFI, liderul senatorilor social-democrați susținea din nou că PSD nu va vota un Guvern din care nu face parte.

”Nu dăm votul unui Guvern din care nu facem parte. PSD e un partid serios, dacă intră la guvernare, își și asumă guvernarea, ca să scoată România din această situație dificilă”, a declarat liderul senatorilor PSD.

PSD a decis să intre în Guvernul Niculescu

Situația a luat o nouă întorsătură miercuri, 14 octombrie, când Consiliul Politic Național al PSD a aprobat intrarea partidului la guvernare și lista celor 11 miniștri social-democrați propuși pentru viitorul Executiv.

„PSD a luat decizia de a fi parte a soluției pentru ieșirea din acest blocaj național. CPN a dat undă verde intrării la guvernare, deoarece prioritățile solicitate de PSD se regăsesc în programul de guvernare al viitorului Cabinet Niculescu”, a anunţat preşedintele PSD, după şedinţa Consiliului Naţional al partidului.

Printre cei 11 miniștri propuși de PSD se află și Daniel Zamfir, desemnat pentru conducerea Ministerului Economiei. Astfel, senatorul care își asumase în scris că nu va vota învestirea Guvernului Niculescu este acum chiar propunerea partidului pentru un loc în viitorul Cabinet.

Emanuel Ungureanu îl critică pe Zamfir după nominalizarea la Ministerul Economiei

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a distribuit pe Facebook momentul din emisiunea lui Victor Ciutacu în care Daniel Zamfir își asuma în scris că nu va vota Guvernul Niculescu. Acesta l-a criticat dur pe senatorul PSD, pe care l-a acuzat de lipsă de consecvență și minciună, în contextul în care a fost nominalizat pentru funcția de ministru al Economiei.