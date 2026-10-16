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Deputata USR, Diana Stoica, chemată la Comisia de Disciplină, după ce a transmis pe telefon colegilor un mesaj homofob

Deputata USR, Diana Stoica, chemată la Comisia de Disciplină, după ce a transmis pe telefon colegilor un mesaj homofob
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Deputata USR, Diana Stoica, a distribuit pe grupul de WhatsApp al Comisiei pentru afaceri europene din Camera Deputaților, un mesaj care a provocat controverse. ”De ce avem mai mulți gay decât femei în Guvernul României?” s-a întrebat Stoica. Mesajul a stârnit reacții iar acum deputata useristă trebuie să dea explicații și să suporte consecințele unor măsuri disciplinare. Colegul ei, deputatul PSD Florin Manole, a cerut ca parlamentara să fie chemată la Comisia de disciplină. Deocamdată, nu este clar cine a redactat mesajul pentru că anumite persoane susțin că mesajul ar fi fost scris inițial de Cătălin Drulă și redistribuit de Diana Stoica.

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Nu că vreau să spun dar zic: De ce avem mai mulți gay decât femei în Guvernul României?”, a transmis Diana Stoica.

USR, în favoarea drepturilor comunității LGBT

Textul a fost transmis după ce pe grup fuseseră distribuite mai multe documente privind repartizarea comisiilor parlamentare, programul de guvernare și alte materiale aprobate de Birourile permanente reunite. Nu se cunoaște însă dacă parlamentara a trimis mesajul în mod deliberat sau din greșeală. De asemenea, captura de ecran nu demonstrează că Diana Stoica este cea care a formulat inițial comentariul.

Jurnaliștii Realitatea Plus au încercat să obțină o reacție din partea deputatei USR, însă aceasta nu a răspuns. Situația a atras atenția și prin prisma pozițiilor exprimate de USR de-a lungul timpului în favoarea drepturilor comunității LGBT și împotriva discriminării.

Florin Manole confirmă autenticitatea mesajului și critică limbajul folosit

Deputatul PSD, Florin Manole, nominalizat pentru portofoliul Muncii în Cabinetul condus de Luca Niculescu, a intervenit la postul de televiziune citat și a declarat că mesajul a fost văzut inclusiv de colegii săi care fac parte din grupul parlamentar. Social-democratul a condamnat conținutul acestuia, apreciind că asemenea comentarii nu își au locul pe canalele de comunicare oficiale ale comisiilor parlamentare.

Acest mesaj este 100% autentic, în sensul că și colegii mei care sunt pe grupul Comisiei de afaceri europene au văzut asta. Deci nu e niciun dubiu. În al doilea rând, evident, este un mesaj grobian, homofob și nejustificat. Și, în al treilea rând, grupurile WhatsApp ale unei comisii parlamentare trebuie folosite pentru discuții despre organizare, despre subiectele care se dezbat în comisie, nu despre așa ceva. (…) Este o jignire la adresa oricui, este o dovadă de proastă calitate umană”, a declarat Florin Manole.

Deputata USR, chemată la Comisia de disciplină

În urma apariției mesajului, Florin Manole a susținut că Diana Stoica trebuie să explice împrejurările în care comentariul a ajuns pe grupul de WhatsApp al Comisiei pentru afaceri europene. El consideră că situația ar trebui examinată de urgență de Comisia de disciplină a Camerei Deputaților, care să analizeze circumstanțele redistribuirii mesajului.

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