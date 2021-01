Diana Șoșoacă, anunț despre candidatura la președinție! Motivul intrării în politică: „Am fost forțată de soțul meu...” / „Masca nu te apără de COVID” / „Eu am avut coronavirus, probabil sunt imunizată”

Senatoarea AUR Diana Șoșoacă a vorbit într-un interviu recent despre viața personală, postul de senator al României și măsurile impuse de autorități în contextul pandemic. Totodată, aceasta nu exclude candidatura la alegerile prezidențiale, fiind ferm convinsă că bărbații din jurul ei „ar obliga-o” să facă acest pas, dacă ar fi dispusă.

Diana Șoșoacă a povestit, în interviu oferit România TV, cum mai mulți oameni politici „au obligat-o” să intre în Parlament. Avocata a spus că poporul român are o forță incredibilă și le-a mulțumit celor care au ieșit în stradă.

„N-am sperat niciodată pentru că nu mi-am dorit. Am fost forțată de soțul meu, de Colceag, de Alexandru Stănila, care m-au obligat si de multi alții. Mai toți sunt bărbați care mă împingeau pe mine. 2020 a fost luptă, oricum de 20 și ceva de ani m-am tot luptat și m-am luptat și în cei doi ani jumăte când am fost în Guvern și nu am avut cu cine să lucrez” , a precizat avocata.

„Uitați-vă că și instanțele din Europa au prins curaj, Austria a anulat toate măsurile anticovid. A fost luptă cumplită, acele ieșiri în stradă în care mi-au spus politicieni că așteptau să scot 10 mii de oameni. Poporul nu stie câtă forță are și țin să mulțumesc tuturor care au ieșit în stradă” , a explicat Diana Șoșoacă.

Șoșoacă speră ca România să nu ajungă la vaccinarea obligatorie anti-COVID. Dacă acest lucru se va întâmpla, senatoarea AUR îi sfătuiește pe români să iasă în stradă.

„Totuși sunt un senator, sunt un om al statului român, sunt un senator care trebuie sa aibă grija de sănătatea poporului român și sper să nu ajungem la vaccinarea obligatorie pentru că atunci poporul trebuie sa iasă în stradă. Nu știu dacă politicienii simt, dar România fierbe rău de tot. Eu cred că ar trebuie să aibă mult mai multă grijă ce hotărăsc pentru ca noi suntem acolo și avem o susținere”, a spus avocata AUR.

Șoșoacă spune că munca în Parlament este grea și nu mai apucă doarmă bine noaptea.

„Am stat numai în Parlament. Eu plecam din Parlament, mă duceam la mine la cabinet unde am zeci de plicuri si stăteam până la 3 dimineața. Dormeam trei ore și mă duceam din nou la parlament unde mă duceam sa citesc legislația ce e pe ordinea de zi. O să îmi fac veacul prin Parlament” , a explicat senatoarea.

Soțul Dianei Șoșoacă a demisionat pentru a-i fi alături

„El a trebuit să își dea demisia de unde lucra ca să stea cu mine non-stop evident. Nu e vorba de timp și el și-a dat seama că sunt niște probleme grave, si trebuie sa studieze cu mine la drept. El este chimist ca și profesie” , a explicat avocata.

„Eu am avut covid înainte să se nască, probabil că de aia nu iau că sunt imunizată. Tot la Balș m-am tratat și nu m-au tratat cum trebui. Noroc cu Paul Morar, marele nostru medic de medicină verde care mi-a prescris medicamente naturiste. Acum 20 de ani m-am vaccinat antigripal după câteva zile am făcut o gripă cumplită. O lună de zile am crezut ca mor, 40 grade- 40,5 grade.

„Nu există că această mască te apară de COVID, ei spun că te apăra de acele picături când vorbești. Este o chestiune de normalitate, problema este că eu am peste 20 de cercetări științifice în care se arată ineficacitatea măstii și efectele adverse provocate de aceasta. Sunt măsuri politice și nu măsuri sanitare”, a mai spus Șoșoacă.

Avertisment dur pentru Cîțu!

Avocata Șoșoacă spune că guvernul are zile puține și se va ocupa de asta. „Sunt cu ochii pe ei”.

Șoșoacă nu exclude candidatura la prezidențiale!

„Îmi aduc aminte că trebuie să ai grijă ce spui de Crăciun și de 1 ianuarie că ți se va întâmpla. Cred că dacă ar fi să fac pasul ăsta tot bărbații din jurul meu m-ar obliga. Deocamdată nu putem să vorbim de așa ceva mai sunt patru ani.