Dominic Fritz sare în apărarea miniștrilor USR după ce Sorin Grindeanu a anunțat că începe „dezuserizarea” României

Liderul USR Dominic Fritz i-a răspuns președintelui PSD, Sorin Grindeanu, care a vorbit despre „dezuserizarea” României. Acesta susține, într-o postare pe rețelele sociale, că PSD vrea să scape de oamenii care au livrat rezultate și au atacat vechiul sistem.

„Zice Sorin Grindeanu că din dimineața asta are treabă, se apucă de «dezuserizarea României». Și că vor «schimba direcția României». Tradus în românește asta înseamnă: PSD vrea să scape de cei care au început să schimbe regulile jocului”, a scris Dominic Fritz luni, pe Facebook.

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Dominic Fritz susține că Partidul Social Democrat a fost „lovit din plin” de faptul că „oamenii au văzut că se poate să ai miniștri care livrează pentru români, nu care zboară în avioane de lux”. De asemenea, liderul USR a trecut în revistă ceea ce consideră că au fost măsurile de succes luate de miniștrii partidului.

Ce spune Dominic Fritz despre reformele miniștrilor USR

În ceea ce privește Ministerul Mediului, Fritz menționează că „Diana Buzoianu a început reforma Romsilva, a redus direcțiile silvice de la 41 la 19, a intensificat controalele împotriva balastierelor ilegale, a alocat 250 de milioane de lei pentru baraje și diguri. În favoarea cui o să dezuserizeze acum Grindeanu?”.

„Dezuserisare? Radu Miruță și Irineu Darău au salvat 5 fabrici și șantiere și mii de locuri de muncă și au pus în mișcare investiții prin SAFE care produc în România. Irineu a redus numărul șefilor din minister de la 80 la 48 și Radu a declanșat aproape 2.000 de misiuni de audit pentru achizițiile publice”, continuă președintele USR.

Despre Ministerul Afacerilor Externe, Fritz spune că „Oana Țoiu a organizat cel mai competitiv concurs de recrutare diplomatică din ultimul deceniu și a oprit risipa banilor publici pe chirii pentru clădiri nefolosite”.

Fritz: „Au deranjat? Da. Și asta e cea mai bună dovadă că au făcut ce trebuia”

Dominic Fritz afirmă că cea mai bună dovadă a faptului că miniștrii USR au făcut ce trebuia este că „au deranjat”.