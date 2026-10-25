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Fritz mănâncă o pleșcaviță în cinstea alegătorilor sârbi și avertizează că nu va fi o noapte ușoară

Ruxandra Radulescu
Fritz mănâncă o pleșcaviță în cinstea alegătorilor sârbi și avertizează că nu va fi o noapte ușoară
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Liderul USR Dominic Fritz s-a pozat în timp ce mănâncă o pleșcăviță sârbească și a publicat imaginea de Facebook, alături de un mesaj în care își exprimă susținerea față de mișcarea studenților, în contextul alegerilor parlamentare din Serbia. Bătălia electorală se dă între Partidul Progresist (SNS) al lui Aleksandar Vučić, fost președinte al Serbiei, și organizația studențească „Lista Studenților”.

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„O plescaviță bănățeană în cinstea democrației sârbești!
Prezența la vot azi a doborât recorduri, mișcarea reformistă a studenților a scos oamenii la urne, mai ales în orașele mari”, a transmis Dominic Fritz pe pagina de Facebook.

„Încă nu știm dacă vom vedea o schimbare a guvernului, dar un lucru e cert: tinerilor le place libertatea și corectitudinea, nu corupția și violența. Și multor oameni în vârstă la fel.
Din păcate deja se văd primele semne ale intimidării, nu va fi o noapte ușoară. Gânduri bune pentru vecinii noștri!”, a mai adăugat acesta.

Competiția electorală din Serbia, precedată de proteste și tensiuni sociale

Alegerile parlamentare din Serbia au loc după aproape doi ani de tensiuni sociale, care au început în urma tragediei de la gara din Novi Sad. La 1 noiembrie 2024, un acoperiș din beton s-a prăbușit, provocând moartea a 16 persoane și declanșând proteste în masă împotriva corupției și a modului de guvernare.

Vučić și-a încheiat anticipat mandatul prezidențial pentru a intra în cursa electorală parlamentară și a candida la funcția de prim-ministru. Mișcarea studențească, la rândul său, a susținut candidați din rândul societății civile, printre care se numără specialiști din diverse domenii profesionale.

Votul anticipat se desfășoară în 8.392 de secții de votare, dintre care 93 se află în străinătate. Votarea continuă până la ora 20:00, ora locală, respectiv ora 21:00, ora României.

FOTO: Facebook

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