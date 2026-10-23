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Donald Trump spune că are dreptul să candideze pentru al treilea mandat de președinte în 2028: „Pentru că democrații au trișat la alegerile din 2020”

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Donald Trump a declarat la mitingul electoral din Iowa că are dreptul să candideze pentru un al treilea mandat prezidențial, deoarece democrații au fraudat rezultatele alegerilor prezidențiale din 2020, câștigate atunci de senatorul democrat și fostul vicepreședinte Joe Biden. 

În pragul alegerilor de la mijlocul mandatului de pe 3 noiembrie, liderul republican de la Casa Albă susține că este încă în fruntea clasamentelor, potrivit ultimelor sondaje, și că i-ar putea învinge pe toți candidații.

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Constituția nu-i permite lui Trump să candideze pentru al treilea mandat

Potrivit amendamentului 22 din Constituția SUA, un cetățean american nu are dreptul decât la două mandate de președinte, indiferent că sunt consecutive sau nu.

„Nu știu cine va fi următorul dumneavoastră președinte, și cred că legea spune – nu sunt sigur 100%, dar cred că legea spune că nu mi se permite să mai candidez.”, a spus Trump, în timp ce mulțimea de susținători a început să ofteze pe fundal.

Trump susține că i-ar putea învinge pe toți candidații politici.

„Tocmai am primit datele unui sondaj. Aș învinge pe toți. Aș învinge pe oricine – am studiat această formulare. ”

Trump reclamă că alegerile din 2020 au fost fraudate

Trump spune că l-a studiat cu atenție Amendamentul 22 din Constituția SUA:

„Acolo se spune ceva de genul: „În nicio circumstanță și pentru niciun motiv, nu ar trebui să luați în considerare ideea de a candida la președinție, dacă…”. Ei bine, un lucru este diferit. Ei au trișat la al doilea [mandat], pentru că am câștigat de trei ori. Deci, cred că am dreptul să mai candidez. ”, a spus Trump, în timp ce sujsținătorii au început să-l aclame și să-l aplaude. 

„Cred că am dreptul să mai candidez, pentru că ei au trișat. Ei au trișat. Ei… ei au manipulat alegerile. Ei au manipulat acele alegeri – noi, noi am avut o performanță foarte bună”, a adăugat președintele.

Trump a spus într-o conferință de presă de la Casa Albă că n-a luat în considerare să discute dacă îl va susține pe vicepreședintele JD Vance într-0 posibilă candidatură la alegerile prezidențiale din 2028.

Sursa Video: Clash Report

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