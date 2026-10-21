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Trump evită să spună în public dacă îl va susține pe JD Vance pentru candidatura la președinția SUA în 2028

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Președintele Donald Trump a spus marți că este „prea devreme” să se gândească la susținerea unui potențial succesor al său în alegerile din 2028. Conform Amendamentului 22 din Constituția SUA, un cetățean american nu are dreptul decât la două mandate de președinte, indiferent că sunt consecutive sau nu. Teoretic, Trump nu are dreptul să mai fie președinte din 20 ianuarie 2029. 

Întrebat de un reporter dacă îl va susține pe JD Vance într-o eventuală candidatură la președinție în 2028, făcând și o referire la un interviu anterior, Donald Trump a închis ochii și a dat din cap în semn de dezaprobare, chiar sub privirea vicepreședintelui, care se afla în spatele său. Și a spus:

„Este o persoană foarte talentată și un om foarte bun, dar, sincer, nu cred că am discutat vreodată despre asta. E prea devreme, mult prea devreme”, a spus Trump, care și-a strâns buzele când i-a răspuns reporterului, potrivit CNN.

„Încercând să dreagă busuiocul, Vance a spus că este perfect aliniat cu opinia președintelui: „Și eu am spus același lucru”, a scris The Daily Beast. 

„Încercând să dreagă busuiocul, Vance a spus că este perfect aliniat cu opinia președintelui: „Și eu am spus același lucru”, a scris The Daily Beast.  

JD Vance nu este sigur dacă Trump îi va susține candidatura la președinție în 2028

Donald Trump a negat la ultima conferință de presă de la Casa Albă că l-ar putea susține pe vicepreședintele JD Vance la alegerile pentru președinția SUA din 2028, argumentând că cei doi n-au discutat nimic în privința acestui subiect. Declarația a fost făcută după ce JD Vance a spus public că nu-l va susține pe premierul Benjamin Netanyahu în alegerile parlamentare din Israel, contrar poziției președintelui Trump.

În urmă cu două zile, JD  Vance a spus că nu este sigur dacă va primi sprijin din partea președintelui Donald Trump și și-a arătat incertitudinea pe durata interviului cu 2Wayde luni. În interviu, vicepreședintele s-a declarat mai preocupat de alegerile de la mijlocul mandatului, programate pentru 3 noiembrie. Este scrutinul decisiv prin care Partidul Republican speră să-și mențină majoritatea în cele două camere ale Congresului SUA.

Totuși, vicepreședintele a spus:

„Dacă mă gândesc să candidez, președintele mă va susține. Așa cred, dar nu știu. N-am discutat cu el despre acest subiect. Cred că aș obține sprijinul din partea sa, dar consider, de asemenea, că există argumente în favoarea ideii că oamenii să-și desfășoare propria campanie, iar în trucât susținerea președintelui este un factor decisiv, îmi pot imagina cu ușurință un scenariu în care președintele spune „Știți ceva? Trebuie să lăsăm lucrurile să evolueze de la sine în această cursă și să nu anticipăm rezultatele înainte de vreme”, a citat Fox News.

Trump a spus că își dorește să aibă treilea și chiar cel de-al patrulea mandat prezidențial

În vârstă de 80 ani, Trump a dat de înțeles că își dorește al treilea mandat după ce au fost date publicității fotografii cu șapca roșie „Trump 2028”. El chiar a purtat-o la Cina corespondenților și a glumit că ar vrea să candideze și pentru cel de-al patrulea mandat. Liderul de la Casa Albă a negat ulterior că își dorește să candideze la alegerile din 2028.

Donald Trump, purtând șapca roșie cu inscripția „Trump 2028” la Cina corespondenților de la Casa Albă. Sursa Foto: Profimedia

Donald Trump, purtând șapca roșie cu inscripția „Trump 2028” la Cina corespondenților de la Casa Albă. Sursa Foto: Profimedia

În octombrie 2025, Trump a respins speculația că ar urmări să candideze la alegerile prezidențiale din 2028. Pe de altă parte, a spus că „i-ar plăcea”, potrivit BBC.

„Cred că oamenilor nu le-ar place asta. Este drăguț. Dar nu ar fi drept”, a spus președintele.

De asemenea, Trump a respins și speculația că ar putea candida pentru funcția de vicepreședinte în 2028. Trump a sugerat atunci că vicepreședintele JD Vance și secretarul american de Stat Marco Rubio sunt potențiali candidați.

Un profesor chinez faimos a pariat 100 de dolari că Trump va obține al treilea mandat de președinte

„Donald Trump va obține cel de-al treilea mandat de președinte al SUA și va rămâne la Casa Albă și din ianuarie 2029”, a spus profesorul Jiang Xueqin, care a pariat pe 100 de dolari că republicanul va rămâne la Casa Albă și după încheierea celui de-al doilea mandat.

De asemenea, el preconizează că vor izbucni erupe proteste, insurecții și chiar un război civil, al cărui epicentru va fi în orașul New York condus de primarul democrat Zohran Mamdani.

Chiar dacă Trump va avea 83 de ani, profesorul spune că este destul de energic din moment ce mănâncă cheesburgeri în fiecare zi și este prezent pe rețelele de socializare. Profesorul reamintește de postarea lui Trump de pe The Truth Social cu harta Imperiului American care ocupă Canada, Mexic, Panama, Cuba, Groenlanda și Islanda. Președintele a postat în mod repetat pe platforma The Truth Social imagini generate cu AI prin care se ilustrează în postura de candidat la alegerile din 2028.

Gazda podcastului The Diary Of A CEO nu este de acord pentru că este de părere că cel de-al 22-lea amendament al Constituției SUA reprezintă principalul obstacol. Un cetățean american nu are dreptul să fie președinte mai mult de două mandate, indiferent că sunt sau nu consecutive.

„Să ne imaginăm ce se va întâmpla dacă Trump va obține al treilea mandat. Vor fi o grămadă de oameni furioși. Mai ales în orașele mari Los Angeles, San Francisco, Boston, Chicago și New York City. Să presupunem că există o urgență națională și președintele este forțat să suspende Constituția.”

Profesorul chinez a spus că și alți președinți americani au recurs la măsuri disperate în vremuri disperate. Într-o altă postare de pe Truth Social, Trump a postat o poză generată cu AI, ilustrt ca un general american decorat, alături de marii generali ai celui de-al Doilea Război Mondial: George S. Patton și Douglas MacArthur.

„În timpul Războiului Civil, Abraham Lincoln a putut suspenda Habeas corpus, care este un drept constituțional în Constituția SUA. În Al Doilea Război Mondial, Franklin Roosevelt a avut patru mandate și a impus cazarea populației japoneze în tabere. Curtea Supremă n-a putut face nimic împotriva acestui lucru, pentru că o parte din politica americană este convențională. Sunt norme convenite de comun acord. Dar dacă președintele spune – la naiba cu convențiile, nu poți face nimic. Dacă Trump devine președinte pentru a treia oară, va fi o revoltă deschisă.”

Democrații ar declanșa război civil împotriva lui Trump

Jiang Xueqin, care a prevestit că republicanii vor câștiga alegerile din 2024 și că va porni un război împotriva Iranului, a sugerat că Trump ar putea obține cel de-al treilea mandat.

El preconizează că ar putea erupe proteste, insurecții și chiar un război civil între americanii republicani și cei democrați, al cărui epicentru va fi în orașul New York condus de primarul democrat Zohran Mamdani.

„S-ar putea întâmpla imediat după ce Trump își asigură al treilea mandat. N-am spus că va câștiga alegerile din 2028, am spus că va OBȚINE al treilea mandat. Dacă Trump devine președinte pentru a treia oară, va fi o revoltă deschisă. Statele democrate vor refuza să plătească impozite federale, nu vor primi agenții ICE în orașele lor, ceea ce duce la conflict între forțele de ordine locale și forțele federale. Președintele poate să înăbușească insurecția. Acest lucru ar putea duce la asediul New Yorkului, unde forțele federale, cu posibile miliții și alte state republicane, vor înconjura New York și îi vor tăia aprovizionarea cu alimente și apă. Conflictul ar putea dura ani. S-ar putea întâmpla imediat după ce Trump își asigură al treilea mandat.”

Sursa Foto: Profimedia

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