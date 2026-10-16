Prima pagină » Știri politice » Dosarul fraudării NATO, legături cu România. Firma norvegiană implicată în anchetă, subcontractantă a unei companii administrate de fratele președintelui CCIR, Mihai Daraban

Dosarul fraudării NATO, legături cu România. Firma norvegiană implicată în anchetă, subcontractantă a unei companii administrate de fratele președintelui CCIR, Mihai Daraban

Dosarul fraudării NATO, legături cu România. Firma norvegiană implicată în anchetă, subcontractantă a unei companii administrate de fratele președintelui CCIR, Mihai Daraban
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ancheta privind presupusa fraudă în contractele pentru servicii destinate navelor NATO ar putea ajunge și în România. O instanță din Norvegia a plasat în arest preventiv patru dintre persoanele cercetate în dosar, între care și proprietarul firmei. Aceasta are sediul în Bergen și ar fi subcontractantă a Global Defense Logistics, compania lui Gabriel Daraban, fratele președintelui Camerei de Comerț și Industrii a României, Mihai Daraban. Ancheta vizează un prejudiciu de peste 1 milion de euro. A cincea persoană este cercetată în stare de libertate, scrie presa din Norvegia, citată de G4Media. Suspecții sunt cetățeni norvegieni, cu domiciliul tot în zona Bergen.

Sondaj Gândul

Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Perchezițiile din Germania au vizat sediile a două companii și o locuință din Hamburg. O anchetă internațională vizează un contract de servicii de asistență portuară, câștigat de firma Global Defense Logistics care aparține lui Gabriel Daraban, fratele președintelui CCIR, Mihai Daraban.

‘Se presupune că frauda a fost comisă prin facturarea unor sume supraevaluate către NSPA pentru serviciile furnizate navelor NATO în porturile norvegiene, în perioada 2021–2025. Acuzațiile vizează facturi supraevaluate cu o valoare totală de peste un milion de euro”,  a declarat Marianne Bender, procuror-șef în cadrul Økokrim, Norvegia.

Ce presupune contractul de servicii de asistență portuară

În vara anului 2022, Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții (NSPA) a lansat cererea de ofertă pentru Husbandry Services.

Contractele de tip Husbandry Services (asistență și agenție portuară) acoperă sprijinul logistic integral pentru navele militare aliate atunci când acestea fac escală în porturi maritime. Agenția căuta o firmă care să asigure servicii de pilotaj, remorcare, legare/dezlegare la doage sau chei, asistență pentru manevre portuare, furnizare de apă potabilă la cheu, energie electrică de la uscat, conexiuni de telecomunicații, colectarea și eliminarea deșeurilor menajere, vidanjarea și tratarea apelor uzate (bilge water / sewage), transport terestru pentru echipaj, livrare de alimente, provizii, piese de schimb și materiale de sprijin direct la navă, pază fizică la chei și bariere de securitate suplimentare pentru navele NATO în timpul escalei, conform documentelor NSPA, consultate de G4Media.

Valoarea maximă estimată a contractului era de 45 de milioane de euro. Licitația s-a închis pe 7 septembrie 2022 cu șase ofertanți.

GLOBAL DEFENSE LOGISTICS S.R.L. (România)

Toll Global Forwarding (Statele Unite)

Marítima del Mediterráneo SAU (España)

Black Bull Logistics SL (Spania)

SCA Shipping Consultants Associated Ltd (Marea Britanie)

Inchcape Shipping Services (Marea Britanie)

Global Defense Logistics este câștigătoarea contractului

În iulie 2023, NSPA a anunțat că firma Global Defense Logistics, aparținând familiei Daraban, este câștigătoarea contractului.

În mai 2012, Moran Tevfik Lutfi și Ozbek Haldun, ambii cetățeni turci, au înființat firma Gedvec Maritim SRL, cu obiect de activitate servicii anexe transportului pe apă.  Un an mai târziu, firma își schimbă numele în Gedvec Defense Logistics SRL.

Din 2017, firma își schimbă și denumirea și acționariatul. Devine Global Defense Logistics, iar în firmă intră alături de fondatori, Mihai Daraban, la acel moment șef al Camerei de Comerț a României și Ioannis Gelasakis, cetățean grec. Din 2019, în acționariat a intrat și fratele lui Mihai Daraban, Gabriel Daraban, director la compania de stat Oil Terminal.

 Structura acționariatului conform termene.ro

Moran Tevfik-Lutfi – 48,18%

Ozbek Haldun – 16,06%

Ioannis Gelesakis – 15%

Mihai Daraban  – 10,38%

Gabriel Daraban – 10,38% – administrator

Război între acționari, tranșat în instanță

Între acționarii firmei se duce, însă, un război care a ajuns în instanță, scrie hotnews.ro.  În Adunarea Generală a Acționarilor din 1 septembrie 2025, acționarii majoritari au decis să vândă 85% din pachetul de acțiuni al filialei Global Defence Logistic UK LTD către firma Dinalog Logistic SRL (deținută de soția administratorului Gabriel Daraban), la prețul simbolic de 1 liră per acțiune. Restul de acțiuni a ajuns la o firmă – The IJVH Group Limited și la cetățeanul britanic Ferns Davi.

Acționarul grec Ioannis Gelesakis a atacat în instanță deciziile AGA, a contestat vânzarea diviziei britanice a firmei, închiderea biroului din Grecia și încercările celorlalți acționari de a-l exclude din firmă. Contestațiile sale au fost respinse de instanță.

Procesul de excludere a lui Ioannis Gelesakis din acționariat este pe rolul Tribunalului Constanța și are primul termen luna aceasta, mai scrie G4Media.

În România, în cursul zilei de 14 octombrie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, au fost efectuate percheziții în 3 locații situate pe raza județului Constanța, la domiciliile unor persoane fizice și la sediul unei societăți comerciale. Activitățile se desfășoară în cadrul unei acțiuni coordonate la nivel internațional, cu sprijinul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (EUROJUST), despre care Gândul a scris AICI.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Anca Alexandrescu răspunde criticilor printr-un clip în care dansează: „Dedicație specială pentru cei care mor de grija mea”
16:36
Anca Alexandrescu răspunde criticilor printr-un clip în care dansează: „Dedicație specială pentru cei care mor de grija mea”
REACȚIE Un fost membru CNA îl acuză pe Bolojan de interese ascunse: oribil gestul lui Bolojan/ a mărit amenzile pentru ca nimeni să nu mai îndrăznească să-l critice
16:06
Un fost membru CNA îl acuză pe Bolojan de interese ascunse: oribil gestul lui Bolojan/ a mărit amenzile pentru ca nimeni să nu mai îndrăznească să-l critice
SCANDALOS Gafă monumentală făcută de Oana Țoiu. Ministrul de Externe al României a transmis „condoleanțe familiilor celor răniți” în incidentele din Marea Neagră
16:03
Gafă monumentală făcută de Oana Țoiu. Ministrul de Externe al României a transmis „condoleanțe familiilor celor răniți” în incidentele din Marea Neagră
FLASH NEWS Ce le-a spus Fritz liderilor liberali europeni la Bruxelles despre intrarea USR în opoziție și ce răspunsuri a primit
15:54
Ce le-a spus Fritz liderilor liberali europeni la Bruxelles despre intrarea USR în opoziție și ce răspunsuri a primit
CONTROVERSĂ Graba de final a Guvernului Bolojan. 14 Hotărâri de Guvern dintr-un foc, într-o singură zi. De la dublarea amenzilor CNA până la eliberarea unui subprefect din funcţie şi aprobarea unei steme de comună
15:15
Graba de final a Guvernului Bolojan. 14 Hotărâri de Guvern dintr-un foc, într-o singură zi. De la dublarea amenzilor CNA până la eliberarea unui subprefect din funcţie şi aprobarea unei steme de comună
FLASH NEWS Pensiile vor fi indexate în 2027, dar procentul majorării nu a fost stabilit. Urmează un audit asupra cheltuielilor statului 
15:12
Pensiile vor fi indexate în 2027, dar procentul majorării nu a fost stabilit. Urmează un audit asupra cheltuielilor statului 
Mediafax
Ar putea România să renunțe la dreptul de veto în UE? Explicațiile Oanei Țoiu
Digi24
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei priveghi
Cancan.ro
Ramona Olaru începe o nouă emisiune. La ce post se mută asistenta de la Antena 1
Prosport.ro
L-a învins pe Chivu și a anunțat că divorțează de Alina după 7 ani: „Am luat decizia împreună”
Adevarul
România, prinsă în capcana taxelor și a birocrației. Economist de top: „Suntem ca Nigeria”. Prăpastia dintre București și restul țării
Mediafax
Declarație surprinzătoare a lui Donald Trump despre Crimeea: „Este, fără îndoială, cea mai valoroasă parte a Ucrainei”
Click
Așa arată Leonard Miron după ce a slăbit 60 de kilograme! Ce meserie cu risc are în Marea Britanie: „Nu m-am gândit că e periculos”
Digi24
VIDEO. Câți bani a făcut un cerșetor în 8 ore, la pelerinajul de la Iași
Cancan.ro
Avem înregistrarea cu mesajul de adio al Mădălinei Apostol. Ultimele cuvinte înainte de tragedie
Ce se întâmplă doctore
Cine este doctoriţa celebră care a făcut accident în Alexandria? Ce le-a spus polițiștilor că a consumat înainte de a se urca la volan
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Tesla prezintă noua generație Roadster, cu tehnologii dezvoltate împreună cu SpaceX
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
De ce câinii de talie mare îmbătrânesc mai repede? Răspunsul se ascunde în gene
Mediafax Italia
SE GOLESC RAFTURILE! Anunțul care stârnește panica
Mediafax Spania
Scandal pentru sondajul electoral: ”Votul ascuns a existat întotdeauna”
NEWS ALERT Zelenski le-a cerut liderilor europeni încă 70 de miliarde de euro pentru anul viitor. „Este o sumă realistă. Vă rog să găsiți acest sprijin“
16:25
Zelenski le-a cerut liderilor europeni încă 70 de miliarde de euro pentru anul viitor. „Este o sumă realistă. Vă rog să găsiți acest sprijin“
NEWS ALERT DIICOT cere arestarea unui minor de 16 ani care „livra” ecstasy și canabis unor elevi din Capitală. Livratorul, locatar al unui bloc „de fițe” din Drumul Taberelor și cu probleme școlare
16:25
DIICOT cere arestarea unui minor de 16 ani care „livra” ecstasy și canabis unor elevi din Capitală. Livratorul, locatar al unui bloc „de fițe” din Drumul Taberelor și cu probleme școlare
METEO Meteorologii Accuweather au modificat prognoza. Câte zile plouă săptămâna viitoare, în București
16:23
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza. Câte zile plouă săptămâna viitoare, în București
AGRICULTURĂ APIA a început plata avansului pentru 2026. Câți bani primesc fermierii pe hectar și pe cap de animal
16:22
APIA a început plata avansului pentru 2026. Câți bani primesc fermierii pe hectar și pe cap de animal
INFRASTRUCTURĂ Când ar putea să fie deschisă parțial circulația pe Lotul 3 al Autostrăzii Moldovei. Anunțul șefului CNAIR
16:06
Când ar putea să fie deschisă parțial circulația pe Lotul 3 al Autostrăzii Moldovei. Anunțul șefului CNAIR
VIDEO Zelenski, replică pentru Trump după comparația cu Putin: „Eu doar apăr interesele Ucrainei”
16:01
Zelenski, replică pentru Trump după comparația cu Putin: „Eu doar apăr interesele Ucrainei”

Cele mai noi

Trimite acest link pe