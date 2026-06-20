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Dragoș Pîslaru dă REPER pe PNL. Fostul partid îi urează doar de bine

Dragoș Pîslaru dă REPER pe PNL. Fostul partid îi urează doar de bine
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Partidul REPER a transmis sâmbătă că respectă decizia lui Dragoș Pîslaru de a-și continua activitatea politică în cadrul PNl. Deși slăbită, formațiunea politică rămâne fidelă valorilor care au stat la baza proiectului politic lansat de foști membri ai USR PLUS și ai guvernului Cioloș.

Dragoș Pîslaru, a confirmat că s-a înscris în PNL, ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europen. El face parte din echipa cu care Ilie Bolojan candidează la conducerea partidului la congresul extraordinar de duminică. De asemeenea,  și Oana Gheorghiu a trecut de la activism la politică.

REPER îl salută

Într-un comunicat de presă, REPER afirmă că Pîslaru a fost unul dintre fondatorii partidului și a avut „un rol de leadership important în toate etapele de formare și dezvoltare” ale formațiunii.

„Decizia sa de a-şi continua activitatea politică în cadrul Partidului Naţional Liberal este una personală şi trebuie respectată”, transmite partidul.

Nu moare partidul dintr-un om

Reprezentanții REPER susțin că formațiunea nu a fost construită în jurul unei singure persoane și că își va continua activitatea politică pe aceleași coordonate.

„REPER nu a fost niciodată despre o singură persoană, ci a fost construit în jurul unei comunităţi unite de valori, competenţă şi responsabilitate publică. Oamenii pot alege drumuri diferite, însă principiile care au stat la baza acestui proiect rămân aceleaşi”, se arată în comunicat.

Partidul afirmă că va continua să promoveze transparența, integritatea, respectul pentru statul de drept și parcursul european al României, obiective pe care le consideră esențiale pentru modernizarea țării.

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