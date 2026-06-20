Oana Gheorghiu confirmă că s-a înrolat în PNL. Ar fi primul vicepreședinte liberal ales la o zi de la recrutare

Oana Gheorghiu, vicepremierul interimar, confirmă sâmbătă că s-a înscris, sâmbătă în PNL. Oana ar putea fi propulsată din a doua zi de membru în PNL în funcția de vicepreședinte al partidului. Practic, nici nu se va usca cerneala pe carnetul de partid până la instalarea în prezidiul PNL.
Oana Gheorghiu ar putea să devină vicepreşedintă a partidului, alături de preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, şi deputaţii Robert Sighiartău şi Florin Roman. Dan Motreanu ar putea să preia postul de prim-vicepreşedinte al lui Ciprian Ciucu.
Sunt alături de el și de toți românii cinstiți care vor modernizarea României, oprirea risipei și eliminarea privilegiilor și reașezarea țării pe drumul cel bun, postează noul lider PNL.
Congresul Extraordinar al PNL are loc, duminică, de la ora 12.00, la Romexpo, în prezenţa a 2.500 de delegaţi.