Oana Gheorghiu confirmă că s-a înrolat în PNL. Ar fi primul vicepreședinte liberal ales la o zi de la recrutare

Oana Gheorghiu, vicepremierul interimar, confirmă sâmbătă că s-a înscris, sâmbătă în PNL. Oana ar putea fi propulsată din a doua zi de membru în PNL în funcția de vicepreședinte al partidului. Practic, nici nu se va usca cerneala pe carnetul de partid până la instalarea în prezidiul PNL.

Oana Gheorghiu ar putea să devină vicepreşedintă a partidului, alături de preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, şi deputaţii Robert Sighiartău şi Florin Roman. Dan Motreanu ar putea să preia postul de prim-vicepreşedinte al lui Ciprian Ciucu.

Crezul postat de Oana Gheorghiu

Am luptat mereu pentru o Românie mai bună și mai dreaptă.

Am protestat în stradă, zile și nopți la rând, împotriva abuzurilor.

Am aprins lumina în companiile de stat și am arătat cum sunt prăduite bogățiile țării.

Nu mi-am propus vreodată să ocup o funcție publică și cred că cea mai importantă funcție pe care trebuie să ne-o asumăm în țara asta este aceea de cetățean implicat.

Însă haosul în care România a fost împinsă m-a făcut să înțeleg că timpul nu mai are răbdare cu noi.

Este nevoie de o schimbare profundă a politicii din țara noastră.

Este nevoie ca politicienii să înțeleagă că au datoria să slujească oamenii, nu buzunarul propriu.

Nu mâine și nu anul viitor.

Astăzi și acum.

În consecință, am acceptat propunerea lui Ilie Bolojan de a face parte din echipa sa în Partidul Naţional Liberal. Sunt alături de el și de toți românii cinstiți care vor modernizarea României, oprirea risipei și eliminarea privilegiilor și reașezarea țării pe drumul cel bun, postează noul lider PNL.

Congresul Extraordinar al PNL are loc, duminică, de la ora 12.00, la Romexpo, în prezenţa a 2.500 de delegaţi.