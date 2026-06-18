Drulă (USR), propagandist consacrat al luptei „împotriva corupției”, pune presiune pe justiție și denunță „dosare politice” în cazul lui Ciucu, acuzat de luare de mită

Cătălin Drulă, fostul adversar al lui Ciprian Ciucu în cursa pentru Primăria Capitalei, a transmis un mesaj de susținere pentru edil, după ce acesta a fost pus sub acuzare de procurorii DNA pentru luare de mită, în timpul campaniei electorale. Drulă a punctat că, în ciuda diferitelor divergențe pe teme politice pe care le-a avut cu edilul, nu îl consideră pe acesta un om corupt.
De asemenea, Drulă a transmis că, din punctul său de vedere, nu este deloc o coincidență faptul că dosarul a ”bubuit” într-un moment deja tensionat în tabăra PNL. Fostul candidat la Primăria Capitalei a menționat că a mai văzut, în trecut, folosirea dosarelor pentru ”distrugerea de cariere”.
Potrivit surselor Gândul, Ciprian Ciucu a fost plasat sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile. În același dosar, două persoane au fost arestate în cursul zilei de ieri, 17 iunie, mai arată sursele citate.
Ciprian Ciucu a ieșit de la DNA după aproape trei ore de audieri. Primarul Capitalei a declarat că e nevinovat, că nu are nimic de ascuns și că nu îi cunoaște pe afaceriștii din dosar. Întrebat dacă intenționează să demisioneze, edilul a declarat că nu ia în calcul o astfel de variantă, iar, câteva ore mai târziu, a postat un mesaj amplu pe pagina sa de Facebook, care poate fi citit AICI.