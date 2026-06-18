Drulă (USR), propagandist consacrat al luptei „împotriva corupției”, pune presiune pe justiție și denunță „dosare politice” în cazul lui Ciucu, acuzat de luare de mită

Cătălin Drulă, fostul adversar al lui Ciprian Ciucu în cursa pentru Primăria Capitalei, a transmis un mesaj de susținere pentru edil, după ce acesta a fost pus sub acuzare de procurorii DNA pentru luare de mită, în timpul campaniei electorale. Drulă a punctat că, în ciuda diferitelor divergențe pe teme politice pe care le-a avut cu edilul, nu îl consideră pe acesta un om corupt.

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De asemenea, Drulă a transmis că, din punctul său de vedere, nu este deloc o coincidență faptul că dosarul a ”bubuit” într-un moment deja tensionat în tabăra PNL. Fostul candidat la Primăria Capitalei a menționat că a mai văzut, în trecut, folosirea dosarelor pentru ”distrugerea de cariere”.

”Îl cunosc de mulți ani de zile pe Ciprian Ciucu. Recent, am fost adversari politici. Nu vedem pe toate subiectele la fel. Ba chiar pe subiectul relației cu Sistemul de putere, ne-am contrazis de multe ori în privat. Și în campanie, chiar și public.

El mi-a reproșat că eu sunt prea purist și că dacă nu ești mai flexibil, nu poți face treabă. Eu i-am zis că trebuie să-l confruntam pe față pe acest Sistem, că altfel nu-l putem dovedi.

În ciuda acestor diferențe, am spus-o și în campanie foarte clar, nu cred că Ciprian este un om corupt.

E adevărat că are această viziune diferită, unde “trebuie să mai închizi și ochii” ca să reusești să faci treabă administrativă. Poate are și el dreptate, poate am și eu.

Ce e limpede și nu mi se pare deloc o coincidență e că acest dosar bubuie astăzi public într-un moment politic tensionat și asta e îngrijorător.

Nu știu acuzațiile în detaliu, dar momentul e suspect, și folosirea dosarelor politice pentru a distruge cariere am mai văzut-o. Dincolo de diferențele noastre, îi transmit un gând bun lui Ciprian, în acest moment greu”, a scris Drulă, pe pagina sa de Facebook.

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