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Ciucu explică acuzația de luare de mită din dosarul DNA: „S-au folosit de numele meu și s-ar fi cerut bani în campania electorală”

Ciucu explică acuzația de luare de mită din dosarul DNA: „S-au folosit de numele meu și s-ar fi cerut bani în campania electorală”
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Ciprian Ciucu a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, la câteva ore de la audierile DNA. Despre acuzația de luare de mită, primarul Capitalei a subliniat că ”niște persoane” s-au folosit de numele său pentru a cere bani în numele său, în campania electorală care a avut loc anul trecut. Edilul susține că nu ar fi știut nimic despre această situație.

Ciucu: ”Voi ține capul sus, nu voi evita întâlnirile publice și nici contactul direct cu bucureștenii. Pentru că nu am de ce”

Primarul Capitalei a transmis că acuzațiile vin într-un context dificil, într-o perioadă în care are mult de lucru la Primărie. Acesta a explicat însă că va încerca să se comporte de parcă dosarul nu există.

”A fost o zi ciudată pentru mine. Este pentru prima oară când mi se întâmplă așa ceva. Dar am dus-o relativ ușor, sentimentele care m-au încercat au fost doar uimirea și frustrarea. Uimire pentru că nu știu de unde vine și frustrare pentru că, dimpotrivă, am limitat corupția, după puterile mele, în toate pozițiile publice sau civice în care m-am aflat.
Cu privire la acuzația de luare de mită… Se pare că niște persoane s-au folosit de numele meu și s-ar fi cerut niște sume în numele meu în campania electorală de anul trecut. Ei spun, într-un denunț, că eu aș fi știut. Mai mult voi afla după ce voi avea, împreună cu avocații, acces la dosar. Eu nu am luat niciun leu și nu am condiționat emiterea acelor documentații de urbanism de primirea unor foloase.
Aceste acuzații pică prost, într-un context prost: am enorm de mult de lucru la primărie și acum, cu acest dosar, voi avea de cărat după mine, probabil un an, doi sau trei, niște acuzații pe care va trebui să le demontez și un proces obositor și sâcâitor. Sper să scap cât mai repede de acestă tinichea”. 
Ciucu a punctat că nu va evita întâlnirile publice și nici contactul cu bucureștenii, pe durata procesului: ”În afară de timpul pe care va trebui să îl dedic acestui proces (mai am și altele, m-au dat dezvoltatori imobiliari în judecată atunci când am protejat legitim interseul public), mă voi comporta ca și când nimic nu s-a întâmplat și voi munci cu toate puterile pentru orașul nostru.
Voi ține capul sus, nu voi evita întâlnirile publice și nici contactul direct cu bucureștenii. Pentru că nu am de ce!
Nu intru în alte teze, nu știu cum m-am căpătuit cu acest dosar. Îmi voi proba nevinovăția și voi colabora cu toată buna credință pe care o am cu reprezentanții sitemului de justiție”, a scris Ciucu.
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