Eugen Tomac acuză propaganda rusă când vine vorba despre trecutul său: „Nu sunt născut departe de România / Provin dintr-o familie de români / Să trăiești pe frontiera trasată de Stalin nu este un lucru simplu / Priveam cu ură sârma ghimpată care ne despărțea”

Premierul desemnat Eugen Tomac a făcut dezvăluiri despre trecutul și originile sale într-o intervenție la Antena3 CNN. Acesta a spus că s-a născut la doar 12 kilometri de frontiera cu România și a subliniat că provine dintr-o familie de români. Totodată, Tomac a acuzat propaganda pro-rusă că încearcă să deformeze realitatea și să îi atribuie „etichete nesăbuite”.

„Am văzut că există un apetit extraordinar al propagandei pro-ruse de a deforma realitatea și de a pune niște etichete nesăbuite. Mă bazez pe expertiza pe care o am nu doar ca om politic, ci ca cetățean care urmărește de mai bine de 30 de ani care e ținta Federației Ruse în raporort cu România”, a spus Eugen Tomac.

Eugen Tomac: „În situația în care sunt eu se află foarte mulți”

Eugen Tomac a explicat că s-a născut în comuna Babele, din sudul Basarabiei, într-o familie care și-a păstrat identitatea românească de-a lungul generațiilor. Acesta a amintit că bunicii săi s-au născut în aceeași localitate, într-o perioadă în care teritoriul făcea parte din România.

„În situația în care sunt eu se află foarte mulți. Eu sunt născut în sudul Basarabiei, dintr-o familie de români. Bunica și bunicul meu s-au născut tot în Babele, iar în certificatul lor de naștere scria Regatul României. În situația bunicilor mei, peste noapte, pe 27 iulie 1940, s-au trezit aproape 3 milioane de cetățeni români plătitori de taxe și impozite. De ce? Asta și-a dorit Stalin”.

De asemenea, premierul desemnat consideră că este incorect ca identitatea unei persoane să fie pusă sub semnul întrebării doar pentru că s-a născut într-un teritoriu aflat astăzi în afara granițelor României.

„Încercarea de a prezenta lucrurile într-o nuanță negativă doar pentru că nu te-ai născut într-unul din județele României actuale mi se par absolut netrebnice. Mi se pare nedrept. Evident că resping categoric. Eu când m-am născut n-a fost vina mea că părinții mei s-au născut la margine de Imperiu, iar viața mea e strict legată de România. Orice copil român născut în Basarabia are două opțiuni: se uită spre est sau spre vest”.

„Să trăiesti pe frontiera trasată de Stalin nu este un lucru simplu”

Eugen Tomac a mai spus că întreaga sa activitate publică a fost influențată de experiențele trăite în copilărie și de ceea ce consideră a fi o nedreptate istorică. În opinia sa, exitența frontierei care a separat comunități românești și familii întregi reprezintă una dintre consecințele luate de Stalin.

„Să trăiești pe frontiera trasată de Stalin nu e un lucru simplu și evident că pentru mine toată activitatea pe care am desfășurat-o a fost marcată de această copilărie și de această nedreptate în care trăiesc și azi milioane de români.”

Tomac, în lacrimi: „Priveam cu ură sârma ghimpată care ne despărțea”

Tomac și-a amintit cu lacrimi în ochi și de momentele în care mergea desculț spre frontieră în copilărie și privea cu ură sârma ghimpată care despărțea localitatea sa de România.

„Mi-am adus aminte de clipele în care plecam desculț spre frontieră și priveam cu ură sârma ghimpată care ne despărțea. Mi se părea o nedreptate. Este un moment care te marchează și e strâns legat de copilărie. Evident că lucrurile au evoluat”, a concluzionat Eugen Tomac.

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