Eugen Tomac clarifică situația cetățeniilor sale: Sunt cetățean al României și al Republicii Moldova. Am depus o cerere la ambasada Ucrainei de a renunța la cetățenia ucraineană

Eugen Tomac a clarificat situația cetățeniilor sale. El a precizat că este cetățean român și al Republicii Moldova. De asemenea, premierul desemnat spune că a depus o cerere la ambasada Ucrainei de a renunța la cetățenia ucraineană „pentru a nu exista complicații”.

Cum a venit Eugen Tomac în România

Premierul desemnat este născut în Ucraina, în raionul Izmail, sudul Basarabiei, Eugen Tomac a crescut în Republica Moldova și a venit la 17 ani cu o bursă de studii în România, unde s-a specializat în istorie.

„Eu sunt cetățean al României și al Republicii Moldova și pentru că Ucraina nu permitea dubla cetățeniei am depus o cerere la Ambasada Ucrainei de a renunța tocmai din rațiuni de a nu exista complicații. Eu mi-am dorit foarte mult să devin cetățean al Republicii Moldova. Republica Moldova e unul din obiectivele mele.”, a dezvăluit Tomac la Antena 3 CNN.

Tomac a povestit că la 17 ani a venit în România cu o bursă a statului român, și-a încheiat studiile liceale, apoi a fost admis la facultatea de Istorie. Comuna Babele din sudul Basarabiei, unde s-a născut, se află la doar 12 kilometri de frontiera cu România.

„Urmăresc de 30 de ani care e ținta Federației Ruse în raport cu România”

„Provin dintr-o familie de români. Am văzut că există un apetit extraordinar al propagandei pro-ruse de a deforma realitatea și de a pune niște etichete nesăbuite. Mă bazez pe expertiza pe care o am nu doar ca om politic, ci ca cetățean care urmărește de mai bine de 30 de ani care e ținta Federației Ruse în raport cu România. (…) Sunt istoric, sunt mândru că am ales această facultate, master tot la Istorie, am făcut și un doctorat pe care nu am reușit să îl închei. Am lucrat la revista Magazin Istoric și sunt mândru. Am predat în foarte multe județe din țară.”, povestește premierul desemnat.

Tomac a fost consilier al președintelui Traian Băsescu, deputat în Parlamentul României, secretar de stat pentru românii de pretutindeni. Ulterior a devenit președintele partidului lui Băsescu, PMP. Cu o zi înainte de a fi nominalizat de șeful statului a renunțat la funcția pe care o deține în PMP, partid care, de altfel, nici nu face parte din Parlamentul României.

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