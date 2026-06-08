Eugen Tomac anunță etapele negocierilor și calendarul învestirii. Când și-a propus să meargă în Parlament, la vot

Premierul desemnat Eugen Tomac a afirmat, luni seară, că sunt legitime condiţiile partidelor şi are disponibilitate pentru dialog cu toate partidele pro-occidentale. El a explicat, la Antena 3 CNN cum și-a propus să organizeze calendarul negocierilor.

Când va fi gata calendarul final

El a menționat că înţelege motivele pentru care partidele încearcă să pună între ele bariere foarte mari.

„Sunt încrezător că în ziua votului peste 233 de membri ai Parlamentului României ne vor acorda încrederea pentru a merge mai departe. Sunt convins că voi reuși să conving peste 233 de parlamentari.

Doresc mâine să închei consultările cu toți actorii politici și miercuri vom stabili calendarul final, dar cel mai probabil la începutul săptămânii viitoare. Asta îmi doresc. În mod normal așa ar trebui”, a declarat Tomac.

Tomac vorbește despre „soluția” pentru a ieși din blocaj

Premierul desemnat spune că a explicat liderilor partidelor necesitatea de a forma cât mai repede un guvern funcțional.

„Am încercat azi să le explic tuturor că soluţia pentru a ieşi din acest blocaj este să avem un guvern funcţional, iar eu intenţionat am spus că e un guvern tehnic, nu cu ambiţii politice, tocmai pentru că avem câteva urgenţe. Sunt legitime condiţiile partidelor, am toată bunacredinţă şi disponibilitate de dialog în continuare cu toate partidele politice, pro-occidentale din Parlament”, a afirmat Tomac.

Eu îmi doresc să rămânem ancorați în această realitate. Sunt niște termene pe care trebuie să le îndeplinim. 31 august este peste câteva săptămâni. Acest guvern nu va avea alte obiective decât de a continua lucrurile bune începute, de a ne pregăti în luna octombrie să atragem primii bani din SAFE, tot în această toamnă avem comitet OCDE, pe de altă parte nu avem altă soluție la criza politică prin care trecem pentru a depăși acest moment”, a precizat Tomac.

El spune că în sondaje „vedem o fotografie destul de îngrijorătoare”. Românii sunt îngrijorați de perspectiva locurilor de muncă, nemulțumiți de sistemul de sănătate, „au pretenții foarte mari și justificate în ceea ce privește educația și evident că își doresc venituri mult mai mari”.

Tomac mizează pe discuțiile de marți să formeze o majoritate

Tomac a susținut că România, în momentul de față, „are nevoie de un guvern”.

„Eu sper, ca inclusiv în discuțiile de mâine, să reușesc să conving o majoritate să îmi acorde încrederea mie și cabinetului pe care îl voi prezenta. Lucrurile trebuie privite cu realism. Mă bazez pe partidele care și-au asumat că își doresc ca România să meargă înainte, să nu rămână o țară izolată, subfinanțată și fără perspectivă”, a spus Tomac la Antena 3 CNN.

Premierul desemnat adaugă că speră să găsească înțelegere dincolo de disputa politică pentru că „avem niște termene care ne presează”. A precizat că va discuta cu fiecare parlamentar dispus să susțină „obiectivele pe care le promovează”. Eugen Tomac a spus că a dormit „3-4 ore pe noapte” de la momentul în care a fost nominalizat pentru funcția de premier de către Președintele Nicușor Dan.