Execuțiile în PNL. Partidul îi somează pe Lucian Bode, Alina Gorghiu, Hubert Thuma, Rareș Bogdan și Adrian Veștea să-și prezinte demisiile până mâine. În caz contrar, riscă excluderea din partid

Congresul extraordinar al PNL a decis, cu unanimitate de voturi, să solicite demisia din partid a lui Rareș Bogdan, Lucian Bode, Hubert Thuma, Alina Gorghiu și Adrian Veștea. Potrivit hotărârii adoptate în cadrul reuniunii, în cazul în care cei vizați nu își vor depune demisiile până luni, la ora 12:00, vor fi declanșate procedurile de excludere din formațiune.

Robert Sighiartău spune că dacă cei din Gruparea Veştea nu îşi dau demisia până luni, vor fi excluşi din partid. Liberalul a precizat că măsura are la bază încălcarea repetată a deciziilor partidului.

BPN al PNL, organizat imediat după Congres cu noua formulă de conducere

„Congresul reține responsabilitatea lui Lucian Bode privind situația gravă financiară a PNL, în consecină Congresul solicită demisia din calitatea de membri ai PNL. Dacă nu își vor prezenta demisia până mâine la ora 12.00, Congresul mandateaza Biroul Politic Național al PNL să declanșeze procedurile de excludere, în conformitate cu prevederile statutare ale PNL”, a declarat Robert Sighiartău.

Imediat după Congres are loc un Birou Permanent Național al PNL în noua formulă de conducere, au spus surse politice pentru Gândul.

Sighiartău a menţionat cinci nume importante din partid: europarlamentarul Rareș Bogdan, fostul secretar general Lucian Bode, președintele Consiliului Județean Ilfov Hubert Thuma, fostul ministru al Justiției Alina Gorghiu și premierul desemnat Adrian Veștea.

Momentan, cei cinci lideri vizați de decizie nu au anunțat public dacă își vor depune demisia din PNL sau dacă vor contesta măsura adoptată de Congres. În cazul în care termenul stabilit expiră fără depunerea demisiilor, Biroul Politic Național al partidului va putea demara procedurile de excludere. Propunerea a fost votată cu unanimitate. De asemenea, s-a reconfirmat că PNL nu va mai face coaliție cu PSD.

Bolojan a prezentat propunerile pentru noua conducere PNL

În cadrul Congresului, Ilie Bolojan a prezentat structura noii echipe de conducere a PNL ca o formulă extinsă, formată din 49 de membri proveniți din administrație, Parlament și organizațiile județene, descrisă drept nucleul decizional al partidului.

Din echipă fac parte, în poziții cheie, Dan Motreanu ca prim-vicepreședinte și Robert Sighiartău ca secretar general, alături de vicepreședinți precum Alexandru Muraru, Dragoș Pâslaru, Mircea Abrudean și alți reprezentanți ai structurilor regionale și parlamentare. Bolojan a invocat și integrarea unor figuri din zona administrației locale, precum Ioan Popa, precum și deschiderea către societatea civilă prin cooptarea Oanei Gheorghiu, pe care a descris-o drept „vocea societății civile” în partid. În ansamblu, liderul PNL a prezentat această formulă ca o echipă extinsă și reprezentativă, menită să reunească experiența politică, administrativă și expertiza externă într-o structură unitară de conducere a partidului.

PNL a organizat duminică, 21 iunie, un Congres Extraordinar în care Ilie Bolojan este singurul candidat la președinția partidului, în timp ce Adrian Veștea contestă legalitatea reuniunii și amenință cu acțiuni în instanță. Ilie Bolojan i-a invitat pe scenă alături de el pe cei care vor face parte din echipa de conducere a PNL: „49 de colegi pe care îi avem, dintre care 8 vicepreşedinţi regionali”.