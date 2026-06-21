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PNL își alege astăzi noua conducere, în Congres Extraordinar. Bolojan e singurul candidat. Ce se va întâmpla cu gruparea Veștea

Olga Borșcevschi
PNL își alege astăzi noua conducere, în Congres Extraordinar. Bolojan e singurul candidat. Ce se va întâmpla cu gruparea Veștea
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Patidul Național Liberal organizează duminică un congres extraordinar în cadrul căruia delegații partidului vor decide noua conducere a formațiunii. Ilie Bolojan a anunțat că va candida la președinția PNL. Congresul va avea loc la Romexpo, începând cu ora 12:00.

Congresul Extraordinar al PNL de astăzi nu va aduce doar o nouă echipă de conducere, ci și modificări de statut care produc efecte asupra raportului de forțe din interiorul partidului.

Liberalii au adoptat un proiect de modificare radicală a Statutului partidului, care prevede desființarea integrală a Biroului Executiv (BEx) și transferul tuturor atribuțiilor de conducere către Biroul Permanent Național (BPN).

Decizia, luată în ședința din 18 iunie 2026, marchează trecerea la un sistem de vot pe bază de moțiuni la Congres și introduce sancțiuni mult mai aspre pentru filialele locale inactive.

Bolojan și-a depus oficial candidatura pentru președinția PNL

Președintele PNL, Ilie Bolojan, și-a depus sâmbătă candidatura pentru un nou mandat la președinția formațiunii, care urmează să fie validat în cadrul Congresului Extraordinar al partidului care va avea loc duminică.

Potrivit unui comunicat al PNL, candidatura a fost depusă împreună cu moțiunea „Modernizare cu Rădăcini” și echipa de conducere propusă, respectiv:

Prim-vicepreședinte – Dan Motreanu

Secretar general – Robert Sighiartău

Vicepreședinți – Mircea Abrudean, Ioan Popa, Siegfried Muresan, Oana Gheorghiu, Alexandru Muraru, Dragoș Pîslaru, Florin Roman și Gabriela Horga.

Ciprian Ciucu a renunțat la funcția de prim-vicepreședinte 

Anunțul vine la doar câteva momente după ce primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că nu va candida pentru funcția de prim-vicepreședinte în urma dosarului DNA care i-a fost deschis zilele trecute. Potrivit comunicatului transmis de PNL, Dan Motreanu ar urma să-i preia funcția.

Adrian Veștea s-a retras din cursa pentru șefia PNL

Premierul desemnat, Adrian Veștea, a anunțat ieri că nu mai candidează la șefia PNL și a criticat dur organizarea viitorului Congres al PNL.

Acesta a susținut că refuzul conducerii partidului de a prelungi termenul pentru desfășurarea acestuia arată că miza reală nu este clarificarea situației interne, ci blocarea procesului de învestire a noului Guvern.

Adrian Veștea / Foto – Mediafax

De altfel, potrivit unor surse politice, doar jumătate de partid își va alege conducerea, în condițiile în care gruparea care nu se va prezenta la Congresul Extraordinar al PNL reprezintă aproximativ 1.300 de delegați.

Ce modificări vor fi făcute în statut

Schimbările propuse în statut, care ar urma să fie votate în Congres, ar consolida autoritatea președintelui și a Biroului Politic Național. De asemenea, ar limita pârghiile de influență ale grupării apropiate de Adrian Veștea.

Propunerea de modificare a statutului PNL a fost votată, în ședința Consiliului Național de vineri, fără nicio luare de cuvânt prealabilă şi presupune următoarele modificări:

„Sancționarea membrilor care ocupă funcții la nivel local, în interiorul sau în afara partidului, alese sau numite, se decide de către BPJ, prin hotărâre, la propunerea BPL sau a organismelor ierarhic superioare, pentru sancțiunile prevăzute la art. 26. Sancționarea poate fi decisă de BPN în cazul inacțiunii structurilor locale în termenele prevăzute de prezentul articol”, este una dintre modificările aduse statutului.

„Sancționarea membrilor care ocupă funcții la nivel național – cu excepția celor aleși la Congresul PNL (CON) – în interiorul sau în afara partidului, alese sau numite, se hotărăște prin votul CN, la propunerea președintelui partidului sau a mai mult de jumătate din membrii BPN și se comunică celui în cauză, în scris, în cel mult 5 zile”, se mai arată în propunerea de modificare.

În plus, noul statut transformă BPN în principalul centru de comandă al partidului. Acesta va prelua atribuțiile exercitate până acum de Biroul Executiv.

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