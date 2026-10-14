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Financial Times: Marine Le Pen anunță planul care poate salva Franța de la colapsul financiar și lovitura de grație împotriva Ursulei von der Leyen

Financial Times: Marine Le Pen anunță planul care poate salva Franța de la colapsul financiar și lovitura de grație împotriva Ursulei von der Leyen
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Marine Le Pen, lidera opoziției din Franța și candidata naționalistă de dreapta la președinția Franței, se pregătește nu doar pentru a salva din colaps financiar singura putere nucleară a Uniunii Europene. Politiciana naționalistă în vârstă de 58 de ani, care are cele mai mari șanse să-l succeadă pe liberalul Emmanuel Macron,  se pregătește să ducă un război dur cu Comisia Europeană de la Bruxelles, condusă din 2019 de către Ursula von der Leyen. 

Marine Le Pen a promis că dacă va fi aleasă președinte la alegerile prezidențiale din aprilie 2027, va conduce o probă de forță asupra bugetului blocului european. Ea candidează pentru a patra oară la președinția Franței după ce a pierdut alegerile din 2012, 2017 și 2022.

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Marine Le Pen spune că nu se va lăsa

La ultimele două scrutine, a ajuns în turul al doilea, dar a pierdut de fiecare dată în fața liberalului Emmanuel Macron, aflat la președinția Franței din 2017. Macron își încheie al doilea mandat în mai 2027 și nu are dreptul să candideze pentru al treilea mandat consecutiv. Într-un interviu acordat publicației Financial Times , ea a spus că cea mai gravă problemă cu care se va confrunta Franța este „datoria publică uriașă a țării care ar putea scăpa de sub control”.

Totuși, este determinată să-și implementeze agenda conservatoare pe plan intern și la nivel european. În ultimele sondaje, Le Pen apare pe prima poziție, fiind candidatul cu cele mai mari șanse să ajungă în turul al doilea. De asemenea, a promis că va combate mai dur migrația ilegală.

Politica este, în realitate, o chestiune de convingere confruntată cu constrângeri.  Nu am nicio intenție să renunț la convingerile mele”, a spus ea.

Marine Le Pen speră că va da startul unei noi epoci naționaliste în Europa

Le Pen este sigură pe câștigarea alegerilor. Ea se așteaptă, de asemenea, ca naționaliștii să ajungă la guvernare și în alte țări, precum Spania, Italia și Polonia, pentru a schimba radical Uniunea Europeană. Candidata la președinția Franței spune că va fi schimbată inclusiv Comisia Europeană controlată de Ursula von der Leyen, pe care  o consideră „slăbită”.

„Trebuie să țineți cont de faptul că în 2027 va avea loc un eveniment extraordinar”, a adăugat ea, făcând referire la alegerile programate să aibă loc în Franța, Grecia, Italia, Spania, Polonia etc.

Le Pen pregătește lovitura de grație împotriva Ursulei

Le Pen se îndoiește dacă Ursula von der Leyen va mai rămâne la conducerea Comisiei Europene până la încheierea mandatului din 2029, pentru că „nu se mai bucură de încrederea multor guverne din UE”.

Cum va salva Franța de la colaps financiar?

Le Pen se declară conștientă de criza datoriilor prin care trece Franța. Investitorii în obligațiuni au făcut presiune asupra îndatorării Franței, care se declară tot mai îngrijorați din cauza sustenabilității. Datoria publică a Franței a ajuns la 119% din PIB. Marine Le Pen a dezvăluit un plan de 140 de miliarde de euro pentru a reduce deficitul Franței în cazul în care va fi aleasă, presupunând tăieri masive de cheltuieli, reduceri de taxe pentru consumatori și ajutoare pentru pensionari.

Planul de cinci ani include economii de 11 miliarde de euro rezultate în urma reducerii contribuțiilor Franței la bugetul UE. Le Pen spune că vrea ca Banca Centrală Europeană să finanțeze împrumuturile la scară largă pentru chestiuni prioritare, precum apărarea și tranziția la energii nepoluante, argumentând că banca centrală nu este un „dinozaur fosilizat”.

Economiștii se declară sceptici că planul Marinei Le Pen va da roade

Mulți economiști și analiști financiari i-au criticat planul de cinci ani pentru reducerea deficitului, considerat „nerealistic și dificil pentru a fi pus în aplicare, chiar optimist”. Le Pen a respins criticile și a garantat că planul ei de a reduce taxele companiilor și de a reduge cheltuielile nu vor duce Franța într-o recesiune.

„Vom reduce masiv cheltuielile de stat și vom sprijini afacerile noi”, a spus ea, cu toate că liderii din lumea afacerilor se declară sceptici.

Ea a respins și criticile din partea experților economici francezi, despre care a spus că sunt răspunzători pentru polticile economice implementate în Franța, în ultimii 30 de ani.

„Sunt mulți economiști în Franța care i-au sfătuit pe cei care ne-au izbit de zid”. 

Sursa Foto: Facebook

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