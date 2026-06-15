Prima pagină » Știri politice » Foc încrucișat în ședința PNL. Thuma a fost atacat că vrea să vândă partidul. Motreanu, că „șurubărește” de 20 de ani. Turcan, că e singura care a și rupt partidul, cu Stolojan. Lui Bolojan i s-a reproșat că i-a pus cruce cu măsurile economice. Cine pe cine a trădat și cum s-ar putea naște un nou ALDE

Foc încrucișat în ședința PNL. Thuma a fost atacat că vrea să vândă partidul. Motreanu, că „șurubărește” de 20 de ani. Turcan, că e singura care a și rupt partidul, cu Stolojan. Lui Bolojan i s-a reproșat că i-a pus cruce cu măsurile economice. Cine pe cine a trădat și cum s-ar putea naște un nou ALDE

Foc încrucișat în ședința PNL. Thuma a fost atacat că vrea să vândă partidul. Motreanu, că „șurubărește” de 20 de ani. Turcan, că e singura care a și rupt partidul, cu Stolojan. Lui Bolojan i s-a reproșat că i-a pus cruce cu măsurile economice. Cine pe cine a trădat și cum s-ar putea naște un nou ALDE
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Guvernul Veștea ar urma să treacă miercuri prin Parlament, afirmă surse liberale pentru Gândul. Cu toate astea, ședința a fost extrem de tensionată și liderii liberali și-au aruncat săgeți unul altuia. Unul dintre scenariile de pe masă, despre care se vorbește deschis în PNL, este ruperea partidului și crearea unui nou ALDE, în jurul premierului Adrian Veștea, au mai afirmat sursele Gândul.

Taberele pro-Bolojan și pro-Veștea au trecut la atacuri în ședința care a durat 5 ore. Au avut loc și câteva trădări, mai afirmă sursele noastre.

Adrian Cozma, președintele organizației PNL Satu Mare, ar fi trădat tabără Veștea, împreună cu Ciprian Dobre din Mureș și Adrian Mocanu, președintele PNL Buzău.

Astfel, mai afirmă cei prezenți este de așteptat ca votul pro-Veștea să fie de 22-23 de persoane, la 53 de liberali din sală.

Planul mai depate este ca guvernul Veștea să treacă în Parlament și apoi să fie recuperate filialele în tabăra Veștea săptămână cu săptămână.

Reproșuri au fost foarte multe în ședință. Lui Ilie Bolojan i s-a reproșat că a adus partidul la sapă de lemn mai ales prin măsurile economice care au băgat România în criză, dar și prin faptul că a fost mult prea generos cu funcțiile pentru USR, în loc să le acorde membrilor PNL.

Lui Dan Motreanu, care este și numărul 2 în partid, i s-a reproșat că „șurubărește” de 20 de ani în partid, fără rezultate,. Ralucăi Turcan i s-a spus, în cadrul ședinței, că urmărește ruperea partidului, ea fiind prezentă la un alt moment în care PNL s-a rupt, împreună cu Theodor Stolojan.

Scenariul ruperii PNL

În eșalonul al doilea al conducerii PNL deja se vorbește de scenariul ruperii partidului în mod deschis. Este posibil, afirmă sursele Gândul, ca PNL să se scindeze într-un nou ALDE, cu nucleul format în jurul premierului desemnat Adrian Veștea

Liberalii, în ședință de patru ore

PNL se află în ședință de urgență de patru ore, după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea (PNL) premier. Votul în Parlament ar urma să aibă loc miercuri.

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