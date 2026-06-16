Fostul ministru USR Claudiu Năsui dă rețeta unui câștig rapid între 3.700 și 4.500 lei: „E subvenționat de statul român”

Claudiu Năsui, fost ministru USR, dă rețeta unui câștig rapid între 3.700 și 4.500 lei. Într-o postare pe rețelele de socializare, el a susținut că explicațiile vin în urma lecției financiare pe care a oferit-o anterior. El relatase cum ar încerca statul român să îi păcălească pe cetățeni, în cazul titlurilor Fidelis.

Claudiu Năsui a explicat ce pași ar putea urma cetățenii pentru a face cel puțin 3.700 de lei cu titlurile Fidelis de la stat. Primul pas reprezintă donarea de sânge, urmat de cel al subscrierii la emisiunea de Fidelis pe euro pentru o perioadă de un deceniu. Costul unui titlu Fidelis este de 100 de euro. Apoi, el recomandă vinderea titlului Fidelis. La final, el susține că profitul per titlu va fi de 3.63 de euro.

Pașii recomandați de Claudiu Năsui

„După ultima postare mai multă lumea mi-a scris și m-a întrebat cum fac să facă 3.700 de lei rapid cu titlurile Fidelis. Am început să răspund, dar e mai ușor să fac o postare separată pe subiect.

Pasul 1: Donăm sânge dacă n-am făcut-o deja.

Pasul 2: Subscriem la emisiunea de Fidelis pe euro pe 10 ani cu dobândă 6.8%, care costă 100 euro per titlu.

Pasul 3: Vindem titlul cumpărat la prețul 103.63. Atât vine dacă dobânda este 6.3% pe piață.

La final avem un profit per titlu de 3.63 euro. Și putem face asta cu maxim 20k euro. Ceea ce înseamnă un profit maxim de 725 euro, puțin peste 3.700 lei.

Dacă dobânda în piață e mai aproape de 6.2%, titlul cumpărat valorează 104.37, deci un profit de 875 euro, peste 4.500 lei.

Deci între 3.700 și 4.500 lei rapid cu risc cvasi-zero.

Nu e un free lunch, cum zicea Milton Friedman, ci e subvenționat de statul român. Adică de plătitorii de taxe. Adică tot de dumneavoastră. Dar e păcat să nu vă recuperați puțin din taxe dacă puteți”, a scris Claudiu Năsui pe Facebook.

Sursă foto: Facebook; Mediafax Foto