George Simion a declarat într-o conferință la Praga că fostul candidat Călin Georgescu se află după gratii pentru că „a câștigat alegerile”

Liderul AUR, George Simion, a declarat, în cadrul conferinței „Together Stronger!”, susținute la Praga, că fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu a fost arestat pentru că „a câștigat alegerile”. Totodată, Simion a lansat noi critici la adresa actualei puteri de la București și a instituțiilor europene.

„De 30 de zile, Călin Georgescu se află după gratii. Și toată lumea mă întreabă: Dar ce a făcut?. A câștigat alegerile, din păcate. A devenit o crimă”, a spus Simion.

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„Vin dintr-o țară în care avem o problemă cu alegerile. Anul acesta, o asemenea problemă înseamnă că nu va fi organizat un scrutin prea curând, pentru că sistemului îi este frică de voința poporului”, a mai adăugat președintele AUR.

„Ne confruntăm cu un adevărat război judiciar în România”

De asemenea, George Simion a acuzat că, după cinci luni de blocaj guvernamental, soluția aleasă la București a fost instalarea unui Executiv provizoriu.

„Au instalat la București un guvern pentru numai șase luni, doar pentru a asculta de Bruxelles și de Ursula von der Leyen”, a spus liderul AUR.

Președintele AUR a invocat existența unor presiuni asupra opoziției politice din România.

„Suntem cenzurați, suntem aruncați în închisoare, ne confruntăm cu un adevărat război judiciar în România”, a mai declarat liderul AUR. „Vom lupta în țara noastră, pentru a avea alegeri corecte și libere”

Discursul a fost susținut la cea de-a cincea ediție a conferinței „Together Stronger!”, organizată de asociația Patrimonium Sancti Adalberti, la care participă reprezentanți politici, experți și membri ai mediului academic din peste 15 țări europene.

Călin Georgescu rămâne în arest

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, rămâne în Arestul Central, după ce judecătorii Curții de Apel București au desființat vineri, 23 octombrie, hotărârea Tribunalului București și au respins, ca neîntemeiată, cererea formulată de avocații fostului prezidențiabil de plasare a acestuia în arest la domiciliu.