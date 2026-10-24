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A 26-a noapte de proteste la Arestul Central, unde este închis Călin Georgescu. Sute de persoane cer, în continuare, eliberarea fostului candidat la prezidențiale

Ruxandra Radulescu
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Sute de persoane s-au strâns în fața Arestului Central, sâmbătă 24 octombrie, pentru a-l susține pe fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, după ce judecătorii Curții de Apel București au respins solicitarea formulată de apărare privind înlocuirea măsurii arestului preventiv cu arestul la domiciliu.

Suținătorii lui Georgescu înfruntă ploaia măruntă și temperaturile scăzute în cea de-a 26-a noapte de proteste, în care cer eliberarea fostului prezidențiabil.

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Oamenii scandează: „Călin Georgescu e nevinovat”, în timp ce stau în spatele gardurilor amplasate de jandarmii, care au grijă ca manifestația să se desfășoare pașnic.

Susținătorii au adus pancarte și flutură drapelul României. Cei prezenți sunt revoltați din cauza deciziei magistraților care au respins solicitarea fostului prezidențiabil de plasare în arest la domiciliu.

Mesajul lui Călin Georgescu, după decizia Curții de Apel

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, rămâne în Arestul Central, după ce judecătorii Curții de Apel București au desființat vineri, 23 octombrie, hotărârea Tribunalului București și au respins, ca neîntemeiată, cererea formulată de avocații fostului prezidențiabil de plasare a acestuia în arest la domiciliu.

La scurt timp după ce a aflat vestea, Georgescu a publicat, pe pagina personală de Facebook, un mesaj în care clarifică situația sa juridică și menționează că „nu își pierde încrederea în acei magistrați care rămân drepți și pun legea mai presus de orice”

„Chiar și în momentele cele mai grele, nu ne pierdem încrederea în acei magistrați care rămân drepți, își ascultă conștiința și pun legea mai presus de orice”, a scris Călin Georgescu în postarea publicată pe Facebook.

Călin Georgescu, audiat în al cincilea dosar

Călin Georgescu a fost audiat săptămâna trecută într-un nou dosar, cel de-al cincilea deschis pe numele său, în care este acuzat de utilizarea în public a simbolurilor legionare. Dosarul a fost deschis după ce, la ieșirea de la secția de poliție de Buftea, fostul candidat la prezidențiale ar fi făcut salutul legionar către susținătorii lui.

FOTO/VIDEO: Gândul

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