George Simion condamnă ingerința lui Nicușor Dan în PNL și desemnarea lui Veștea peste decizia partidului

George Simion, a comentat desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru de către Nicușor Dan, conform Mediafax. Liderul AUR a criticat modul în care ar fi fost luată decizia și a acuzat ocolirea mecanismelor interne de partid.

George Simion a spus că numele liberalului Adrian Veștea ar fi fost avansat fără o decizie formală a conducerii Partidului Național Liberal. Președintele AUR a afirmat că structurile statutare ale PNL nu ar fi fost consultate înaintea apariției informațiilor privind desemnarea lui Veștea.

„Fără ca cineva din PNL să-l propună pe Adrian Veștea și fără ca forurile statutare să fie consultate, se ajunge la astfel de decizii”, a declarat George Simion.

Liderul AUR a subliniat că o astfel de procedură reprezintă o ignorare a regulilor interne ale partidelor politice și a mecanismelor democratice.

„Să faci așa ceva în interiorul unu partid politic arată că nu-și pasă de acele partide politice”

De asemenea, Simion a legat subiectul desemnării lui Adrian Veștea de criticile formulate anterior de AUR cu privire la anularea alegerilor prezidențiale și deciziile instituționale din ultimii ani. Liderul AUR a spus că actualii decidenți politici arată lipsă de respect față de partidele politice, ordinea constituțională și de principiile democratice.