George Simion condamnă ingerința lui Nicușor Dan în PNL și desemnarea lui Veștea peste decizia partidului

George Simion, a comentat desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru de către Nicușor Dan, conform Mediafax. Liderul AUR a criticat modul în care ar fi fost luată decizia și a acuzat ocolirea mecanismelor interne de partid.
George Simion a spus că numele liberalului Adrian Veștea ar fi fost avansat fără o decizie formală a conducerii Partidului Național Liberal. Președintele AUR a afirmat că structurile statutare ale PNL nu ar fi fost consultate înaintea apariției informațiilor privind desemnarea lui Veștea.
„Fără ca cineva din PNL să-l propună pe Adrian Veștea și fără ca forurile statutare să fie consultate, se ajunge la astfel de decizii”, a declarat George Simion.
Liderul AUR a subliniat că o astfel de procedură reprezintă o ignorare a regulilor interne ale partidelor politice și a mecanismelor democratice.
De asemenea, Simion a legat subiectul desemnării lui Adrian Veștea de criticile formulate anterior de AUR cu privire la anularea alegerilor prezidențiale și deciziile instituționale din ultimii ani. Liderul AUR a spus că actualii decidenți politici arată lipsă de respect față de partidele politice, ordinea constituțională și de principiile democratice.
„Să faci așa ceva în interiorul unui partid politic arată că nu-ți pasă de acele partide politice, nu-ți pasă de ordinea constituțională și democrație. Sunt aceiași oameni care au anulat alegerile. Istoria se scrie acum”, a declarat liderul AUR.