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George Simion critică dur demiterea secretarului de stat liberal Irinel Scrioșteanu, după ce l-a sfidat pe Bolojan: „O ultimă măgărie”

Ruxandra Radulescu
George Simion critică dur demiterea secretarului de stat liberal Irinel Scrioșteanu, după ce l-a sfidat pe Bolojan:
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Liderul AUR, George Simion, comentează, într-o postare pe Facebook, demiterea liberalului Irinel Ionel Scrioșteanu, din funcția de Secretar de Stat la Ministerul Transporturilor, la ordinele lui Bolojan, luni 19 octombrie. Liderul AUR a precizat, cu ironie, că acest gest este o dovadă de „meritocrație”. Amintim că președintele Partidului Național Liberal a cerut membrilor să-și depună mandatele, pentru a se alinia deciziei conducerii, privind retragerea în opoziție.

„O ultimă măgărie a lui Bolojan: a demis un profesionist, printre puținii, de la Ministerul Transporturilor. Meritocrația salvează România”, a scris George Simion pe Facebook.

Bolojan le-a dat ultimatum liberalilor să-și dea demisia din funcțiile administrative

Premierul interimar Ilie Bolojan l-a demis luni pe secretarul de stat Ionel Scrioșteanu din Ministerul Transporturilor.

De asemenea, șeful liberalilor le-a dat un ultimatum membrilor formațiunii ca, până luni, ora 12, să demisioneze din toate funcțiile din administrație,

Este vorba despre secretari de stat, subsecretari, prefecți, subprefecți etc. Bolojan i-a amenințat cu demiterea prin decret pe cei care nu se conformează.

Scrioșteanu l-a sfidat pe Bolojan

Scrioșteanu e singurul înalt demnitar PNL care a refuzat să demisioneze, după cum a decis duminică conducerea PNL.

Ionuț Scrioșteanu provine din Ilfov și, după o scurtă perioadă de răcire a relațiilor cu președintele Consiliului Județean, Hubert Thuma, a revenit alături de acesta.

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