George Simion face apel la liberalii „cu coloană vertebrală” să nu voteze Guvernul Niculescu. Întrebare pentru premierul demis: „Domnule Bolojan, cu ce vă au la mână?”

Liderul AUR, George Simion, a făcut apel la parlamentarii liberali, în ședința dinaintea votului de învestitură a Guvernului Luca Niculescu, să nu susțină noul Executiv. Totodată, Simion s-a adresat premierului Bolojan de la tribuna Parlamentului și a insinuat că premierul demis ar fi fost „șantajat” pentru a vota Cabinetul Niculescu.

„Fac un apel către toți parlamentarii cu coloană vertebrală. Sunt câțiva și pe la liberali și o să conteze foarte mult fiecare cum votează”, a declarat George Simion.

„Domnule Bolojan, cu ce vă au la mână”

Liderul AUR a comentat și decizia președintelui PNL, Ilie Bolojan, de a vota Guvernul Niculescu, după ce s-a opus vehement celorlalte trei propuneri făcute de Nicușor Dan. Simion i s-a adresat direct premierului demis și l-a întrebat dacă este cumva „șantajat” să susțină Executivul.

„Domnule Bolojan, mă uit în ochii dvs. Cu ce vă au la mână. Cu ce vă șantajează. Nu vă mai ascundeți în spatele unor cuvinte mari. Ce faceți voi aici, se cheamă trădare”, a mai adăugat Simion.

„Rămâneți loiali poporului român”

De asemenea, George Simion a transmis tuturor parlamentarilor, inclusiv, celor din PNL, să nu voteze Guvernul Niculescu și „să respecte votul românilor”, mai exact să susțină declanșarea alegerilor anticipate. Amintim că, potrivit celor mai recente sondaje oficiale, partidul AUR rămâne pe primul loc în preferințele românilor în contextul unor eventuale alegeri parlamentare.

„Nu vă murdăriți și nu votați acest guvern. Nu va face decât să continue sărăcirea populației. Rămâneți loiali celor care v-au votat. Rămâneți loiali poporului român”, a transmis George Simion.

Promisiunile Guvernului Niculescu

Premierul desemnat Luca Niculescu a ajuns la sediul Parlamentului, acolo unde speră să obțină cele minimum 233 de voturi pozitive, necesare pentru învestirea noului Guvern cu puteri depline. Toți cei 18 miniștri care vor face parte din Cabinetul său, în cazul în care acesta va primi încrederea Parlamentului, au primit avize favorabile.

La scurt timp după ce a preluat cuvântul în plen, fostul ambasador al României la Paris a început să citească lista de promisiuni dedicate tuturor categoriilor sociale. Sub sloganul „un Guvern care aduce bani în țară”, Niculescu a vorbit despre indexarea pensiilor, despre sprijinul familiilor cu venituri mici, despre eliminarea impozitului pe cifra de afaceri, despre investiții în educație, în sănătate și despre digitalizare.