George Simion, președintele AUR, a transmis un mesaj marți seară, după învestirea Guvernului Niculescu, în care și-a exprimat solidaritatea cu românii care s-au opus desemnării actualului premier, în favoarea alegerilor anticipate.

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„Capul sus, români!

Nu deznădăjduim. Nu ne lasă Dumnezeu!”, a scris George Simion,într-un mesaj pe Facebook.

George Simion, întrebare pentru Bolojan, de la tribuna Parlamentului: „Cu ce vă șantajează”

În timpul ședinței de marți, 20 octombrie, dinaintea votului de învestitură, George Simion a făcut un apel la parlamentari, inclusiv la cei liberali, de a nu susține Guvernul Niculescu.

De asemenea, Simion s-a adresat direct premierului demis, Ilie Bolojan și l-a întrebat dacă nu cumva este „șantajat” să sprijine Guvernul Niculescu, având în vedere refuzul său ferm, în ceea ce privește votarea celorlalte trei propuneri de premier.

„Domnule Bolojan, mă uit în ochii dvs. Cu ce vă au la mână. Cu ce vă șantajează. Nu vă mai ascundeți în spatele unor cuvinte mari. Ce faceți voi aici, se cheamă trădare”, a mai adăugat Simion.

Executivul Luca Niculescu pune capăt crizei guvernamentale

După 168 de zile, adică fix 24 de săptămâni de la demiterea Guvernului Bolojan, România are un nou Executiv cu puteri depline. Premierul desemnat Luca Niculescu a primit marți, 20 octombrie, votul de încredere al Parlamentului pentru învestirea Cabinetului său.

Acesta a acumulat un număr uriaș de voturi exprimate, 338, dintre care 280 „pentru”, respectiv 58 „împotrivă”, peste necesarul de minimum 233 de voturi pozitive. Niciun vot nu a fost anulat.

Guvernul Niculescu a depus jurământul la Palatul Cotroceni

Guvernul condus de premierul Luca Niculescu a depus, marţi seară, jurământul de credinţă la Palatul Cotroceni. Noul premier a precizat că nu va fi o perioadă simplă și a mulţumit PSD pentru că şi-a asumat responsabilitatea de a intra la guvernare.

Marți seară, are loc prima ședință de guvern condusă de premierul Luca Niculescu, la doar o oră de la depunerea jurământului la Palatul Cotroceni. Principalul subiect al dezbaterii este deblocarea spitalelor, iar la finalul întrunirii, Luca Niculescu va face declarații.