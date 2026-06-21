Gheorghe Falcă anunță ruperea PNL, cu puțin timp înainte de începerea Congresului Extraordinar. „Plecarea unor colegi este iminentă. Prin platforma de azi avem un drum pentru competiția anului 2028. E o platformă de modernizare a PNL”, a spus europarlamentarul Gheorghe Falcă.

Întrebat dacă susținătorii grupării Veștea vor fi excluși din partid, Falcă a răspuns că aceștia s-au autoexclus.

„Sigur, și ei ies în afara partidului. Nu trebuie să fii direct exclus, te-ai autoexclus apoi urmează procedurile respective”, a declarat Gheorghe Falcă.

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