Gheorghe Falcă se poziționează în „tabăra” Bolojan și cere excluderea lui Adrian Veștea din PNL

Europarlamentarul PNL Gheorghe Falcă a reacționat vehement duminică, la nominalizarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru și a precizat că PNL susține în unanimitate candidatura lui Ilie Bolojan.

El a calificat desemnarea lui Veștea ca fiind un eveniment de tip ”lebăda neagră de la Braşov”, arătând că cine acceptă să fie folosit împotriva propriului partid intră într-o zonă politică foarte gravă, care se rezolvă într-un singur fel, prin excluderea din partid.

”LEBĂDA NEAGRĂ DE LA BRAŞOV… Momentele grele nu inventează caractere. Le scot la lumină”, spune europarlamentarul PNL pe Facebook. El a menționat că – potrivit Statutului PNL – situația creată se rezolvă „într-un singul fel”.

Falcă îl acuză pe Veștea de „ambiții personale”

Eurodeputatul liberal menţionează că ”PNL a luat o decizie clară, în unanimitate”.

”Asta vedem azi, prin nominalizarea unui membru PNL ca premier şi aşa s-au produs multe dintre marile pagube ale vieţii noastre politice. Prin ambiţii personale ambalate în vorbe goale şi prin oameni care, în loc să ţină linia într-un moment dificil, au ales să joace pentru ei şi pentru cei care îi împingeau, cu laşitate, din spate. Adică pentru PSD, dar şi pentru AUR!”, precizează Gheorghe Falcă.

Liberalul și-a exprimat susținerea pentru Ilie Bolojan și pentru decizia de a nu colabora cu PSD.

”Îl susţinem pe Ilie Bolojan şi nu colaborăm cu PSD. Cine acceptă să fie folosit împotriva propriului partid intră într-o zonă politică foarte gravă. Una care, conform Statutului, se rezolvă într-un singur fel. Excluderea!”, subliniază Falcă.

Bolojan califică decizia președintelui ca „act ostil” și „încercare de rupere a PNL”

Criticile lui Falcă sunt susținute și de alți lideri liberali, care au acuzat lipsa consultării în luarea deciziilor. Deși Veștea consideră nominalizarea o responsabilitate, Falcă avertizează că aceasta ar putea duce la o ruptură în PNL. Conducerea partidului urmează să decidă poziția oficială față de această situație și viitorul guvernării.

Ilie Bolojan a calificat decizia președintelui ca „un act ostil”, invocând faptul că „nici conducerea PNL și nici eu, personal, nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii, un act ostil”. El susține că această mutare a lui Nicușor Dan este „o evidentă încercare de rupere a PNL” și a anunțat că va organiza un BPN al PNL pentru a lua o decizie finală.

Cine este Adrian Veștea, propus de președinte pentru funcția de premier

Adrian Veștea este unul dintre cei 4 prim-vicepreședinți ai PNL. A fost primar la orașului Râșnov, precum și fost ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (2023-2024). Este cunoscut și pentru activitatea sa ca președinte al Consiliului Județean Brașov. În luna mai a acestui an, politicianul solicita ca PNL, partidul din care face parte, să rămână la guvernare.

După rezultatul foarte slab al PNL la prezidențialele din noiembrie 2024 și demisia lui Nicolae Ciucă, Bolojan a preluat conducerea partidului. Adrian Veștea a devenit secretar general și a afirmat public că preia „alături de Ilie Bolojan” conducerea PNL.

În mai-iunie 2025, Veștea l-a promovat explicit pe Bolojan ca premier. L-a descris ca pe un om care a făcut reforme și ca pe liderul cu experiența și credibilitatea necesare pentru conducerea guvernului. Pe 19 iunie, Veștea anunța că mandatul PNL la Cotroceni era susținerea lui Bolojan pentru funcția de prim-ministru.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Veștea după retragerea lui Eugen Tomac, fără ca Ilie Bolojan să fi fost informat în prealabil. Liderul PNL a calificat decizia drept un „act ostil” și o încercare evidentă de rupere a partidului. Veștea a anunțat, la rândul său, că își dorește formarea unui guvern politic și că va începe discuțiile cu partidele democratice.