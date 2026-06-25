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Grindeanu anunță pași înainte pe viitorul program de guvernare și îi ironizează pe Bolojan și USR: „Se ”sacrifică” rămânând pe funcții”

Grindeanu anunță pași înainte pe viitorul program de guvernare și îi ironizează pe Bolojan și USR: „Se ”sacrifică” rămânând pe funcții”
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Liderul PSD, Sorin Grindeanu, anunță că au fost făcuți primii pași pentru formarea unui nou Executiv, după discuții cu mai mulți lideri politici privind principiile unui viitor acord politic.

Sorin Grindeanu: ”S-a ajuns la deblocarea crizei prin blocaj”

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Grindeanu a precizat că negocierile vizează obiective economice și angajamente externe ale României, menționând țintele macroeconomice, Planul Național de Redresare și Reziliență, aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și programul SAFE.

„Astăzi, am convenit cu o parte dintre liderii politici principiile generale ale unui viitor Acord politic – legate de țintele macroeconomice, PNRR, OCDE și SAFE”, a transmis liderul PSD.

Grindeanu a subliniat că perioada următoare este importantă, în contextul discuțiilor României cu agențiile de rating. „Zilele sunt importante deoarece ne apropiem cu pași rapizi de startul discuțiilor oficiale ale statului român cu agențiile de rating”, a adăugat acesta.

În același mesaj, liderul social-democrat a criticat formațiunile care, în opinia sa, blochează formarea unui guvern funcțional, acuzând existența unor interese politice.

Nu pot însă să nu remarc exhibiționismul moral al unora. Prin contorsiuni politice permanente, răzgândiri și inventarea unor felurite motive pentru ca România să nu aibă un guvern funcțional se dovedește – dacă mai era nevoie – că unele partide nu au vrut nicio clipă să lase din brațe funcțiile și privilegiile”, a menționat Grindeanu.

Acesta a făcut referire directă la USR, despre care spune că blochează procesul politic: „Blochează toată țara de «dragul românilor» și se «sacrifică» zilnic rămânând pe poziții”, a scris liderul PSD.

Grindeanu a mai afirmat că situația actuală reprezintă un paradox politic: „S-a ajuns la deblocarea crizei prin blocaj. Acesta este noul paradox politic pe care îl pune astăzi pe masă USR”.

În final, liderul PSD a transmis că un guvern cu premier PSD ar putea fi format și fără participarea USR: „Dacă nu vor să fie parte a soluției, să voteze un guvern cu puteri depline cu prim-ministru PSD, atunci – cu siguranță – se poate și fără ei!”

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