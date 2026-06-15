Sorin Grindeanu își avertizează public foștii colegi de coaliție: „Este exclus ca USR să facă parte din Guvernul Veștea”

PSD nu a luat încă o decizie privind participarea la viitorul Executiv, a declarat Sorin Grindeanu după ședința Consiliului Politic Național (CPN). Liderul PSD a precizat că este ”exclus” ca USR să intre în guvernul Veștea.

„Când ne va contacta domnul Veștea, o să discutăm”, a spus Grindeanu, în Parlament. De asemenea, a precizat că este ”exclus” ca USR să intre în guvernul Veștea, după ce USR decisese duminică seară să nu voteze acest guvern.

Întrebat dacă Adrian Veștea ar fi o variantă pentru funcția de premier, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a răspuns că o să decidă în urma discuțiilor.

Liderul PSD a fost întrebat şi dacă preşedintele a procedat constituţional când nu a chemat partidele la consultări înainte de a-l desemna pe Veştea premier. El a răspuns făcând referire la momentul din 2008 când „după alegeri, s-a făcut un guvern PSD-PDL și desemnat prim-ministru, în primă instanță, a fost Theodor Stolojan, care după câteva zile a renunțat și a venit Emil Boc, fără niciun fel de consultări. E constituțional, întrebați-l pe Băsescu”.

Grindeanu a mai spus că nu a știut de planul președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Adrian Veștea pentru funcția de premier.

Stenograme din ședința PSD: „Să și-l ia pe Bolojan în brațe și să stea strânși uniți în jurul Marelui Cârmaci”

Membrii conducerii PSD reuniți în ședința online a Consiliului Politic Național (CPN) i-au dat luni președintelui Sorin Grindeanu un ”mandat larg de negociere” cu premierul desemnat Adrian Veștea. Discuțiile au fost aprinse, potrivit surselor GÂNDUL.

Sorin Grindeanu și PSD au dat atacul total la Bolojan și USR, arată stenogramele obținute de Gândul în exclusivitate, din ședința PSD de astăzi.

„Acești oameni sunt pur și simplu inconștienți: România nu poate să rămână blocată.

În prezent, nu există ordonanță de abilitare a Guvernului- ce facem? cum se guvernează țara?

Mai mult, au trecut cele 45 de zile de interimat! Nu mai avem miniștri!

Spre exemplu nu avem ministru al Justiției- minister care avizează toate actele normative

FOARTE BINE CĂ A VOTAT ieri USR că nu vor să susțină noul PM desemnat.

Foarte bine! GATA! (Aplauzeee în sală)

Fără Țoiu, Buzoianu, Ambrozie și alții! Gata!

Să și-l ia pe Bolojan în brațe și să stea strânși uniți în jurul Marelui Cârmaci!

Fritz nici nu realizează că a rămas fără partid! Toți au un nou conducător: Gavril Bolojan”, a spus Sorin Grindeanu.

Ce înseamnă „mandatul larg de negociere” primit de Grindeanu în CPN

Decizia din CPN înseamnă că Grindeanu nu are linii roșii legate de politici publice, măsuri guvernamentale sau numiri, ceea ce înseamnă că PSD are o poziție favorabilă față de Veștea. În plus, liderii PSD le-au transmis președinților de organizații să nu plece niciun parlamentar în concediu înainte de finalul sesiunii parlamentare și să fie toți pregătiți pentru votarea noului guvern.

Ședința PSD a durat circa 20 de minute.

Duminică, într-o primă reacție, PSD a transmis prin deputatul Mihai Fifor că va susține o pro-occidentală, bazată pe un parteneriat solid şi transparent, precizând însă că își ”menţine rezervele exprimate anterior cu privire la orice formulă de guvernare care ar presupune participarea domnului Ilie Bolojan”.

Desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier a declanșat, duminică, o nouă furtună în politică și tensiuni majore în PNL. De altfel, la puțin timp după ședința PSD urmează ședința Biroului Politic Național (BPN) a PNL, convocată de urgență pentru înlăturarea lui Adrian Veștea din partid, după lovitura de teatru dată duminică. Veștea a fost desemnat, pe nepusă masă pentru Ilie Bolojan, premier de către președintele Dan și PNL a declanșat deja procedura de excludere a acestuia din partid.

Sursa video: Digi24