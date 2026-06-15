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Stenograme incendiare de la PSD. Sorin Grindeanu a dat atacul total la USR și Bolojan: „Să și-l ia pe Bolojan în brațe și să stea strânși uniți în jurul Marelui Cârmaci”

Gilda Popa
Stenograme incendiare de la PSD. Sorin Grindeanu a dat atacul total la USR și Bolojan: „Să și-l ia pe Bolojan în brațe și să stea strânși uniți în jurul Marelui Cârmaci”
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Sorin Grindeanu și PSD au dat atacul total la Bolojan și USR, arată stenogramele obținute de Gândul în exclusivitate, din ședința PSD de astăzi.

Membrii conducerii PSD reuniți în ședința online a Consiliului Politic Național (CPN) i-au dat luni președintelui Sorin Grindeanu un ”mandat larg de negociere” cu premierul desemnat Adrian Veștea. Discuțiile au fost aprinse, potrivit surselor GÂNDUL.

„Acești oameni sunt pur și simplu inconștienți: România nu poate să rămână blocată.

În prezent, nu există ordonanță de abilitare a Guvernului- ce facem? cum se guvernează țara?

Mai mult, au trecut cele 45 de zile de interimat! Nu mai avem miniștri!

Spre exemplu nu avem ministru al Justiției- minister care avizează toate actele normative

FOARTE BINE CĂ A VOTAT ieri USR că nu vor să susțină noul PM desemnat.

Foarte bine! GATA! (Aplauzeee în sală)

Fără Țoiu, Buzoianu, Ambrozie și alții! Gata!

Să și-l ia pe Bolojan în brațe și să stea strânși uniți în jurul Marelui Cârmaci!

Fritz nici nu realizează că a rămas fără partid! Toți au un nou conducător: Gavril Bolojan”, a spus Sorin Grindeanu.

Ce înseamnă „mandatul larg de negociere” primit de Grindeanu

Decizia din CPN înseamnă că Grindeanu nu are linii roșii legate de politici publice, măsuri guvernamentale sau numiri, ceea ce înseamnă că PSD are o poziție favorabilă față de Veștea. În plus, liderii PSD le-au transmis președinților de organizații să nu plece niciun parlamentar în concediu înainte de finalul sesiunii parlamentare și să fie toți pregătiți pentru votarea noului guvern.

Ședința PSD a durat circa 20 de minute.

Desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier a declanșat, duminică, o nouă furtună în politică și tensiuni majore în PNL. De altfel, la puțin timp după ședința PSD urmează ședința Biroului Politic Național (BPN) a PNL, convocată de urgență pentru înlăturarea lui Adrian Veștea din partid, după lovitura de teatru dată duminică. Veștea a fost desemnat, pe nepusă masă pentru Ilie Bolojan, premier de către președintele Dan și PNL a declanșat deja procedura de excludere a acestuia din partid.

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