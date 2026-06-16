Guvernul Veștea așteaptă deciziile de susținere din partea PSD și UDMR. Potrivit unor surse politice, liderii PSD ar fi urmat să se întâlnească cu premierul desemnat Adrian Veștea de la ora 10:00, însă discuția a fost amânată. Social-democrații i-ar fi cerut lui Adrian Veștea să negocieze mai întâi cu liderii UDMR.

UDMR se reunește în ședință la ora 10:00, în format online, pentru a decide dacă susține Guvernul Veștea. Potrivit surselor Gândul, premierul desemnat ar urma să se întâlnească apoi cu liderii PSD, de la ora 11:00, în biroul lui Sorin Grindeanu.

Bolojan i-a cerut lui Veștea să-și depună mandatul

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a făcut precizări la finalul ședinței PNL de luni în care liberalii au votat ca cei care acceptă funcții de ministru în Guvernul format de Adrian Veștea să fie excluși din partid. De asemenea, premierul desemnat este somat să își depună mandatul de premier desemnat până astăzi la ora 10.

„A fost o ședință lungă în care poziția PNL față de propunerea președintelui României de a-i încredința domnului Adrian Veștea formarea unui guvern a fost clarificată. PNL nu va susține instalarea unui astfel de guvern, având în vedere atât modalitatea în care s-a făcut această desemnare, cu încălcarea spiritului democrației parlamentare, prin nominalizarea unui prim-vicepreședinte al PNL fără consultarea partidului, cât și din motive de principiu și de clarificare a poziționării în spectrul politic. PNL a adoptat această decizie cu 41 de voturi pentru, 13 împotrivă și două abțineri. Având în vedere că noaptea este un sfetnic bun, PNL i-a solicitat domnului Veștea să își depună mandatul până mâine, la ora 10.00”, a spus președintele PNL.

Adrian Veștea refuză să-și depună mandatul

În replică, Veștea a anunțat că va merge mai departe și că nu își va depune madatul de premier desemnat.

„Vreau să fie foarte clar: nu îmi depun mandatul de premier desemnat. Am acceptat această responsabilitate cu bună-credință și voi merge mai departe cu mandatul încredințat, pentru că România are nevoie urgentă de stabilitate și de un guvern funcțional.