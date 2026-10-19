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Primarul USR din Râșnov îl felicită pe ministrul desemnat al Dezvoltării de la PSD

Primarul USR din Râșnov îl felicită pe ministrul desemnat al Dezvoltării de la PSD
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Primarul USR al orașului Râșnov, Horia Motrescu, i-a transmis un mesaj de felicitare lui Alexandru Stoica, ministrul desemnat al Dezvoltării, propus de PSD. Edilul i-a mulțumit pentru sprijinul acordat administrației locale. Mesajul acestuia vine în contextul tensiunilor dintre USR și PSD, după ce partidul a anunțat că nu va susține un guvern cu miniștri social-democrați.

Horia Motrescu a publicat mesajul într-un comentariu la un videoclip postat de Alexandru Stoica pe Facebook, în care acesta și-a prezentat prioritățile pentru mandatul de la Ministerul Dezvoltării. Primarul i-a urat succes și i-a mulțumit pentru sprijinul acordat Primăriei Râșnov.

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„Succes în activitatea dvs. și vă mulțumesc pentru sprijinul oferit Primăriei orașului Râșnov!”, a scris Horia Motrescu, primarul USR.

Edilul a vorbit și despre contribuția lui Alexandru Stoica la obținerea finanțării pentru unul dintre proiectele importante ale orașului. Potrivit lui Horia Motrescu, observațiile făcute de acesta pentru proiectul de modernizare a Casei de Cultură au contribuit la obținerea unei finanțări de cinci milioane de euro.

„Fără analiza și apoi observațiile făcute pentru proiectul Modernizării Casei de Cultură din Râșnov, care zăcea de 13 ani cu o prelată pe ea, nu am fi obținut finanțarea de 5 milioane de euro. Mult succes în activitate!”, a transmis Horia Motrescu.

Alexandru Stoica a primit aviz pozitiv în comisia de specialitate

Alexandru Stoica a primit aviz favorabil în şedinţa comisiilor de specialitate reunite ale Parlamentului. Acesta a primit 27 de voturi „pentru”, 15 voturi „împotrivă” și nicio abținere.În cadrul ședinței, Stoica a declarat că „nu am nevoie de o acomodare la minister”.

Cunosc foarte bine acest Minister și știu ce am de făcut chiar din prima zi. Eu, miercuri, dacă trec de votul de investitură, marți, știu ce am de făcut, știu cu cine să stau de vorbă și, bineînțeles, să deblocăm problemele care sunt”, a spus acesta.

Prima sesiune de audieri a miniștrilor propuși pentru noul Executiv s-a încheiat, după aproximativ opt ore. Toți cei 11 candidați, printre care social democrați și independenți, au primit aviz favorabil din partea comisiilor din Parlament.

Mesajul primarului USR vine pe fondul tensiunilor dintre USR și PSD

Mesajul lui Horia Motrescu apare într-un context politic marcat de tensiuni între USR și PSD. Liderul USR, Dominic Fritz, a acuzat că PSD și AUR au făcut blat la audierea miniștrilor Guvernului Niculescu. Fritz susține că toți miniștrii PSD audiați au primit avize favorabile deoarece reprezentanții AUR au absentat, ceea ce a facilitat formarea majorității necesare pentru susținerea acestora.

Dominic Fritz, liderul USR / Foto – Mediafax

„Toți miniștrii Guvernului PSD audiați azi au primit avize favorabile pe bandă rulantă. Mașinăria de vot a funcționat. AUR a dat o mână de ajutor fraților lor de la PSD, chiulind de la ședințele de comisie, ca să fie mai ușor pentru PSD să facă majoritate. Love is in the air, dar încă n-au curaj să ne spună pe față”, a scris Dominic Fritz pe Facebook.

De altfel, președintele USR a declarat în repetate rânduri că nu va susține un guvern care include și miniştri PSD.

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