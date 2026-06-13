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Ilie Bolojan a fost în vizită la Cimitirul de Onoare de la Țiganca. Premierul demis a depus o coroană de flori în memoria soldaților români

Ilie Bolojan a fost în vizită la Cimitirul de Onoare de la Țiganca. Premierul demis a depus o coroană de flori în memoria soldaților români
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Premierul demis, Ilie Bolojan, a depus o coroană de flori la Cimitirul de Onoare Românesc de la Țiganca, din Republica Moldova, în memoria soldaților români căzuți în luptele din vara anului 1941.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Ilie Bolojan a subliniat semnificația locului pentru memoria colectivă și pentru cinsitrea sacrificului militarilor români.

„Astăzi, la Mănăstirea Eroilor Români de la Țiganca din Republica Moldova, am depus o coroană de flori în memoria soldaților români care și-au dat viața pe aceste meleaguri în vara anului 1941”, a scris Ilie Bolojan.

În continuarea mesajului, premierul demis a subliniat că cimitirul reprezintă un loc al recunoștinței, loc în care ne plecăm frunțile în fața sacrificiului celor care au luptat pentru țară și pentru idealurile generației lor.

„Cimitirul de Onoare Românesc de la Țiganca este un loc al recunoștinței, unde ne plecăm frunțile în fața sacrificiului celor care au luptat pentru țară și pentru idealurile generației lor”, a afirmat Bolojan.

„Datoria noastră este să păstrăm vie memoria eroilor”

De asmenea, Bolojan a evidențiat că responsabilitatea generațiilor actuale este aceea de a păstra vie memoria celor căzuți pe câmpul de luptă.

„Datoria noastră este să păstrăm vie memoria eroilor, să cinstim jertfa lor și să transmitem generațiilor viitoare respectul pentru istorie, adevăr și demnitate națională. Veșnică recunoștință eroilor români!”. 

Ilie Bolojan, a doua vizită la Chișinău de când a fost demis

Ilie Bolojan efectuează sâmbătă și duminică o nouă vizită în Republica Moldova, unde are programate întrevederi cu reprezentanți ai instituțiilor statului. Totodată, premierul demis va participa și la congresul partidului de guvernământ PAS.

Vizita vine la scurt timp după ce Bolojan a mai fost la Chișinău pe 29 mai, ziua în care o dronă rusească a lovit un bloc din Galați.De această dată, deplasarea are loc la o zi după ce Uniunea Europeană a decis deschiderea primului pachet de negocieri de aderare pentru Ucraina și Republica Moldova.

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