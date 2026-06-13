Ilie Bolojan pleacă din nou la Chișinău. E a doua vizită de când a fost demis. De ce merge de data aceasta

Ilie Bolojan efectuează sâmbătă și duminică o nouă vizită în Republica Moldova, unde are programate întrevederi cu reprezentanți ai instituțiilor statului. Totodată, premierul demis va participa și la congresul partidului de guvernământ PAS.

Premierul demis merge din nou în Moldova, la doar două săptămâni de la ultima vizită

Vizita vine la scurt timp după ce Bolojan a mai fost la Chișinău pe 29 mai, ziua în care o dronă rusească a lovit un bloc din Galați. De această dată, deplasarea are loc la o zi după ce Uniunea Europeană a decis deschiderea primului pachet de negocieri de aderare pentru Ucraina și Republica Moldova.

„Recent, ambasadorii statelor membre ale UE reuniți în COREPER au aprobat deschiderea Clusterului 1 – Valorile fundamentale – în negocierile de aderare cu Republica Moldova și Ucraina. Următorul pas îl reprezintă organizarea Conferințelor Interguvernamentale UE–Republica Moldova și UE–Ucraina, programate pentru luni, 15 iunie 2026, la Luxemburg. Participarea lui Ilie Bolojan la Congresul PAS transmite sprijinul constant al României pentru parcursul european al Republicii Moldova și pentru aprofundarea relațiilor dintre cele două state”, au precizat reprezentanții PNL.

Autoritățile din Republica Moldova au dispus măsuri sporite de securitate și ordine publică, în contextul vizitei oficiale.

Primăria municipiului Chișinău a anunțat că, în perioada 13 iunie, ora 12:00 – 14 iunie, ora 21:00, accesul publicului va fi limitat temporar în mai multe zone din capitală, în special în centrul orașului și pe arterele care fac legătura cu Aeroportul Internațional.

Potrivit autorităților, restricțiile au fost solicitate de poliție pentru a asigura desfășurarea în siguranță a vizitei oficiale. În zonele pe unde se vor deplasa coloanele oficiale vor fi restricționate întrunirile și manifestațiile publice, iar lucrările de reparații la drumuri și rețele edilitare vor fi suspendate temporar.

Excepții și reguli pentru manifestații

Excepție de la aceste măsuri fac doar manifestările social-culturale declarate în prealabil, care au fost coordonate cu Primăria Chișinău și instituțiile competente.

Inspectoratul General al Poliției și Direcția de poliție a municipiului Chișinău vor asigura ordinea publică și vor informa persoanele fizice și juridice despre restricțiile în vigoare, inclusiv organizatorii de evenimente publice din perioada 13–14 iunie. Măsurile se aplică în zonele și pe arterele stabilite prin dispoziția emisă de autoritățile locale.