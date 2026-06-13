Prima pagină » Știri politice » Ilie Bolojan pleacă din nou la Chișinău. E a doua vizită de când a fost demis. De ce merge de data aceasta

Ilie Bolojan pleacă din nou la Chișinău. E a doua vizită de când a fost demis. De ce merge de data aceasta

Ilie Bolojan pleacă din nou la Chișinău. E a doua vizită de când a fost demis. De ce merge de data aceasta
Galerie Foto 6
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Ilie Bolojan efectuează sâmbătă și duminică o nouă vizită în Republica Moldova, unde are programate întrevederi cu reprezentanți ai instituțiilor statului. Totodată, premierul demis va participa și la congresul partidului de guvernământ PAS.

Premierul demis merge din nou în Moldova, la doar două săptămâni de la ultima vizită

Vizita vine la scurt timp după ce Bolojan a mai fost la Chișinău pe 29 mai, ziua în care o dronă rusească a lovit un bloc din Galați. De această dată, deplasarea are loc la o zi după ce Uniunea Europeană a decis deschiderea primului pachet de negocieri de aderare pentru Ucraina și Republica Moldova.

Recent, ambasadorii statelor membre ale UE reuniți în COREPER au aprobat deschiderea Clusterului 1 – Valorile fundamentale – în negocierile de aderare cu Republica Moldova și Ucraina. Următorul pas îl reprezintă organizarea Conferințelor Interguvernamentale UE–Republica Moldova și UE–Ucraina, programate pentru luni, 15 iunie 2026, la Luxemburg. Participarea lui Ilie Bolojan la Congresul PAS transmite sprijinul constant al României pentru parcursul european al Republicii Moldova și pentru aprofundarea relațiilor dintre cele două state, au precizat reprezentanții PNL.

Autoritățile din Republica Moldova au dispus măsuri sporite de securitate și ordine publică, în contextul vizitei oficiale.

Primăria municipiului Chișinău a anunțat că, în perioada 13 iunie, ora 12:00 – 14 iunie, ora 21:00, accesul publicului va fi limitat temporar în mai multe zone din capitală, în special în centrul orașului și pe arterele care fac legătura cu Aeroportul Internațional.

Potrivit autorităților, restricțiile au fost solicitate de poliție pentru a asigura desfășurarea în siguranță a vizitei oficiale. În zonele pe unde se vor deplasa coloanele oficiale vor fi restricționate întrunirile și manifestațiile publice, iar lucrările de reparații la drumuri și rețele edilitare vor fi suspendate temporar.

Excepții și reguli pentru manifestații

Excepție de la aceste măsuri fac doar manifestările social-culturale declarate în prealabil, care au fost coordonate cu Primăria Chișinău și instituțiile competente.

Inspectoratul General al Poliției și Direcția de poliție a municipiului Chișinău vor asigura ordinea publică și vor informa persoanele fizice și juridice despre restricțiile în vigoare, inclusiv organizatorii de evenimente publice din perioada 13–14 iunie. Măsurile se aplică în zonele și pe arterele stabilite prin dispoziția emisă de autoritățile locale.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ilie Bolojan a fost în vizită la Cimitirul de Onoare de la Țiganca. Premierul demis a depus o coroană de flori în memoria soldaților români
21:49
Ilie Bolojan a fost în vizită la Cimitirul de Onoare de la Țiganca. Premierul demis a depus o coroană de flori în memoria soldaților români
VIDEO Trafic de coșmar pe Valea Oltului, la pasajul peste Râul Vadului. Șoferii sunt revoltați: „Stăm ca proștii într-o țară în care taxele s-au dublat”
21:46
Trafic de coșmar pe Valea Oltului, la pasajul peste Râul Vadului. Șoferii sunt revoltați: „Stăm ca proștii într-o țară în care taxele s-au dublat”
SCANDAL Imagini cu momentul când numele lui Donald Trump a fost îndepărtat de pe clădirea Kennedy Center, chiar înainte de ziua de naștere a președintelui
19:59
Imagini cu momentul când numele lui Donald Trump a fost îndepărtat de pe clădirea Kennedy Center, chiar înainte de ziua de naștere a președintelui
FLASH NEWS Primele declarații despre programul de guvernare. Eugen Tomac vrea să indexeze pensiile. Ce calcule a făcut premierul desemnat
19:26
Primele declarații despre programul de guvernare. Eugen Tomac vrea să indexeze pensiile. Ce calcule a făcut premierul desemnat
REACȚIE Papahagi îl mitraliază pe Bolojan: dupa secta „Martorii lui Georgescu” ar fi aiurea să asistăm la nașterea „Martorii lui Bolojan”
19:20
Papahagi îl mitraliază pe Bolojan: dupa secta „Martorii lui Georgescu” ar fi aiurea să asistăm la nașterea „Martorii lui Bolojan”
EVENIMENT Presa franceză: Trump și Zelenski vor lua parte la summitul G7 din Franța. Ce va face Trump
18:59
Presa franceză: Trump și Zelenski vor lua parte la summitul G7 din Franța. Ce va face Trump
Mediafax
PROMISIUNEA lui Tomac. Ce se întâmplă cu banii tăi?
Digi24
Ucraina va cere 20 de miliarde de dolari de la aliați înainte de summitul NATO: „Vrem ca Rusia să ardă și mai tare”
Cancan.ro
O turistă a comandat meniul zilei la 35 lei, într-un restaurant din Eforie Nord. Ce a primit să mănânce, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua divă a Mondialului. A lucrat în zidărie și acum atrage toate privirile
Adevarul
„Noi muncim, nu gândim” și ziua în care s-a stins din nou lumina în România. Ce spun istoricii despre evenimentele din 13-15 iunie 1990
Mediafax
În America ca în România? Temeri privind influențarea ALEGERILOR prin bani din campanii
Click
Destinația de vacanță care a cucerit doi vloggeri români. Motivul pentru care se întorc de fiecare dată când au ocazia: „Îți dă un reset, te eliberează și te invață”
Digi24
Popcorn și panică: Atacurile Ucrainei asupra Crimeei transformă „trofeul” lui Putin într-o capcană letală
Cancan.ro
După 21 de ani de muncă, o româncă a depus dosar de pensionare pentru limită de vârstă, la 62 de ani. Ce pensie a primit
Ce se întâmplă doctore
Vica Blochina, într-o formă de invidiat la 50 de ani! Apariția incendiară din Mykonos. A arătat aproape tot prin costumul de baie
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ferrari declarat daună totală. Ce problemă tehnică a schimbat totul
Descopera.ro
Primul vaccin fără ace și creat de Inteligența Artificială a trecut de testele pe oameni
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la restaurant cu o păpușă
Descopera.ro
Mesajul transmis de Kim Jong Un lui Vladimir Putin de Ziua Națională a Rusiei
FLASH NEWS Jandarmeria s-a sesizat în privința unor activități cu caracter xenofob la „Marșul Normalității”
23:06
Jandarmeria s-a sesizat în privința unor activități cu caracter xenofob la „Marșul Normalității”
VIDEO Panică la bordul unui avion, după ce a fost lovit de fulger. Aeronava cu cei 207 de pasageri a aterizat de urgență
22:30
Panică la bordul unui avion, după ce a fost lovit de fulger. Aeronava cu cei 207 de pasageri a aterizat de urgență
FLASH NEWS Ucraina și Ungaria au semnat un acord pentru drepturile comunității maghiare din regiunea ucraineană Transcarpatia
21:36
Ucraina și Ungaria au semnat un acord pentru drepturile comunității maghiare din regiunea ucraineană Transcarpatia
NEWS ALERT Trump spune că acordul de pace cu Iranul va fi semnat mâine: „Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă pentru toată lumea”
21:25
Trump spune că acordul de pace cu Iranul va fi semnat mâine: „Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă pentru toată lumea”
Patrick André de Hillerin: Ziua în care Dominic Fritz a devenit cu adevarat român și a întors armele împotriva lui Nicușor Dan
20:51
Patrick André de Hillerin: Ziua în care Dominic Fritz a devenit cu adevarat român și a întors armele împotriva lui Nicușor Dan
VIDEO O turistă a fost transportată de urgență la spital cu elicopterul. Femeii i s-a făcut rău pe traseul spre Vârfu Ciucaș
20:46
O turistă a fost transportată de urgență la spital cu elicopterul. Femeii i s-a făcut rău pe traseul spre Vârfu Ciucaș

Cele mai noi

Trimite acest link pe