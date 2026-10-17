Liderul Partidului Național Liberal (PNL), Ilie Bolojan, a făcut primele declarații după ședința BPN. Acesta a explicat de ce liberalii au decis să acorde un vot de învestitură Guvernului Luca Niculescu-PSD, deși vor intra în opoziție și nu susțin componența noului Executiv. Liderul PNL a descris decizia drept „un vot de necesitate”, în contextul crizei politice care durează de peste 5 luni și al riscului ca unele instituții și servicii publice de bază să nu mai poată funcționa din cauza lipsei unui Guvern cu puteri depline.

Ilie Bolojan a precizat că, în condiții normale, PNL nu ar fi acordat un vot favorabil unui Executiv cu această componență. Totuși, liderul liberal a susținut că România are nevoie de un Guvern funcțional, capabil să adopte măsurile necesare pentru a evita blocajele în sistemul public.

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