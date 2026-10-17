Acest vot nu ar fi fost acordat în condiții normale de către partidul nostru, dată fiind componența acestui Guvern, dar România, după o perioadă de criză politică prelungită de peste cinci luni de zile, are nevoie de un Guvern funcțional, în așa fel încât, în perioada următoare, să evite intrarea în colaps a unor instituții și servicii de bază”, a declarat Ilie Bolojan.
Bolojan avertizează că unele servicii publice riscă să nu mai funcționeze
Liderul PNL a explicat că unul dintre motivele pentru care partidul a decis să susțină învestirea noului Guvern este riscul ca unele servicii publice esențiale să nu mai poată funcționa din cauza lipsei fondurilor. Acesta a subliniat că un Guvern interimar nu are capacitatea de a emite ordonanțe și de a adopta rectificări bugetare, iar mai multe ministere au epuizat sumele prevăzute inițial pentru anumite servicii.
„Așa cum știți, un Guvern interimar nu are capacitatea de a emite ordonanțe, deci de a face rectificări de buget, iar sumele care au fost prevăzute inițial de mai multe ministere pentru câteva servicii de bază au fost epuizate într-o primă etapă. S-au făcut rectificări de buget în interiorul ministerelor, dar, fără o rectificare care poate fi făcută de către un Guvern cu puteri depline, aceste servicii riscă să nu mai funcționeze”.
„O ambulanță rămâne pe drum pentru că nu mai are combustibil”
Pentru a explica efectele pe care le-ar putea avea prelungirea crizei politice, Ilie Bolojan a oferit exemple legate de funcționarea serviciilor medicale de urgență și de resursele necesare pentru activitatea acestora. El a susținut că lipsa fondurilor poate ajunge să afecteze direct capacitatea instituțiilor de a răspunde solicitărilor cetățenilor.
„Și totul este bine până când o unitate de primire urgențe nu mai poate primi o urgență, o ambulanță rămâne pe drum pentru că nu mai are combustibil. În aceste condiții, am decis să acordăm acest vot de responsabilitate”.
Ilie Bolojan a mai anunțat că demnitarii care sunt sprijiniți de PNL vor demisiona la începutul săptămânii și partidul va intra în opoziție.
„Acest acord de susținere e unui condiționat. Mâine după-amiază voi semna cu premierul desemnat acest acord în care el se angajează să păstreze țintele de deficit asumate, ca să putem accesa fondurile europene în continuare, să rămânem o țară sigură pentru investitori”.