🚨 Şedința decisivă la PNL a început. Liderii liberali din toată țara decid daca votează guvernul Luca Niculescu. Mai mulți parlamentari PNL au anunțat deja că boicotează

13:32 PNL intră în opoziție PNL intră în opoziție, s-a decis în ședința PNL. 13:31 Ce a spus Bolojan în deschiderea ședinței PNL ”Suntem la peste cinci luni de zile de când guvernul pe care l-am condus a fost demis printr-o moțiune de cenzură inițiată de PSD și de AUR. De atunci, suntem în această stare de provizorat, ceea ce a presupus capacități limitate de a acționa, având în vedere prevederile legale. Dar a fost o perioadă în care a trebuit să gestionăm finalizarea programului PNRR și crizele pe care le-am avut în această perioadă, cu tot ce a însemnat asta: efectele războiului din Golf, creșterea prețurilor la combustibil, seceta care a făcut ca 20% din producția noastră de energie să nu mai fie produsă la Cernavodă și toate efectele pe care le-am avut în această perioadă. Ca efect al acestei situații și al celor cinci luni de zile, am ajuns, din punct de vedere al funcționării instituțiilor statului, în care unele instituții sunt într-o situație de funcționare la limită, din cauza nealocării fondurilor bugetare care să le acopere funcționarea”, a declarat Ilie Bolojan. 13:08 A început ședința PNL Ședința PNL a început. Mai multe organizații județene anunță că nu votează guvernul Niculescu. Potrivit surselor Gândul, filialele Satu Mare, Iași, Vrancea, Buzău, Brăila nu vor vota acest cabinet.

Liderii PNL se reunesc sâmbătă, 17 octombrie, de la ora 13:00, pentru a stabili dacă liberalii vor vota învestirea noului Executiv, din care fac parte 12 miniștri propuși de PSD.

Biroul Politic Național al PNL se reunește sâmbătă într-o ședință în care va fi stabilită poziția oficială a partidului față de noul Guvern. Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat vineri seară, într-un interviu acordat Digi24, că va propune colegilor săi să voteze învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu.

Bolojan a recunoscut că în interiorul partidului există opinii diferite și că unii liberali nu sunt de acord cu susținerea noului Cabinet. Liderul PNL a explicat însă că un eventual vot favorabil ar avea ca scop exclusiv instalarea unui Guvern funcțional, fără să însemne participarea liberalilor la guvernare sau susținerea ulterioară a politicilor Executivului.

PNL ar urma, astfel, să voteze pentru învestirea unui Guvern din care nu face parte, pentru ca apoi să își desfășoare activitatea din opoziție. Hotărârea finală va fi luată în ședința Biroului Politic Național.

Surse: Liberalii nu vor să voteze guvernul Niculescu

Lideri importanţi ai partidului, printre care şi vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Adrian Cozma, spun că nu vor vota acest guvern. Acesta din urmă a mai spus că îşi asumă chiar şi riscul să fie dat afară din partid.

Potrivit surselor Gândul, din informaţiile care vin din tabăra anti-Bolojan reiese că aceştia ar vota acest guvern în care s-ar putea regăsi şi liberali în următoarele 6 luni, însă nu cu toate cele 81 de voturi pe care le au la dispoziţie. Deja liberalii au început să posteze mesaje pe reţelele de socializare în care îşi exprimă indignarea, mai bine de 40 de liberali nu ar da votul pentru învestirea noului executiv.

Alin Tișe: Ne-am dat singuri autogol

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, susține că partidul a ajuns într-o situație fără ieșire din cauza propriilor greșeli strategice, a orgoliilor și a ambițiilor personale.

”Cum să îți dai autogol în politică și să îți pui singur spatele la zid. Dacă votăm acest guvern din care nu facem parte, PNL, pa! Dacă nu-l votăm pentru țara, PNL, tot pa! Cum am ajuns aici? Nu din cauza adversarilor, ci din cauza propriilor decizii, ambițiilor de mărire și orgoliului, a calculelor greșite și a jocului la cacialma.

Am avut posibilitatea să participăm la guvernare, să negociem, să susținem o altă nominalizare decât Bolojan și să influențăm direcția țării. Puteam invoca atunci, cu argumente concrete, binele României.

Dar am ales să jucăm la risc, crezând că putem controla jocul din interiorul lui. Astăzi, plătim prețul, iar opțiunile par să ne coste indiferent de direcția aleasă. Dar dacă binele țării era argumentul suprem, de ce nu am ales să fim la masa deciziilor atunci când puteam negocia? În politică, nu poți refuza responsabilitatea când ai ocazia și apoi s-o invoci când ai rămas fără alternative. A venit momentul trezirii în PNL. Un PNL unit și mai puternic. Nu dezbinat și rupt în bucatele. Mai puțin orgoliu, mai puține jocuri de culise și mai multă luciditate. Curajul nu înseamnă să nu recunoști că ai greșit, ci să ai puterea să schimbi direcția înainte de a fi prea târziu. Cel mai grav autogol nu ți-l dă adversarul. Ți-l dai singur atunci când confunzi orgoliul cu strategia și persoana cu partidul”, a scris Tișe pe pagina sa de Facebook.

USR nu votează guvernul Niculescu

Vineri, Comitetul Politic al USR a decis, în unanimitate, ca partidul să voteze, în Parlament, împotriva învestirii Guvernului PSD – Luca Niculescu, a anunțat USR într-un comunicat de presă.

”Un guvern care va fi condus de la sediul PSD și care se va sprijini pe o majoritate toxică cu AUR nu poate avea susținerea noastră. România are nevoie de un guvern funcțional, dar nu cu orice preț. USR nu va gira o nouă guvernare în care românii să plătească nota de plată, în timp ce aceiași oameni care au jecmănit țara își sporesc puterea, privilegiile și cutiile de pantofi. USR își va continua munca pentru români din opoziție. Vă promit că vom sta cu ochii pe ei și pe fiecare mișmaș pe care vor încerca să-l facă. Nu o să le meargă. Și vom construi cu determinare aceea alianță politică reformistă care să câștige următoarele alegeri”, a declarat președintele USR, Dominic Fritz.