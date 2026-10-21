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Situație bizară pe pagina de Faceboook a fostului premier Ilie Bolojan. Ultimele 4 postări au exact 10 mii de reacții, după ce a avut postări și cu peste 100 de mii de „like-uri”

Situație bizară pe pagina de Faceboook a fostului premier Ilie Bolojan. Ultimele 4 postări au exact 10 mii de reacții, după ce a avut postări și cu peste 100 de mii de „like-uri”
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O situație complet bizară se petrece pe pagina de Facebook a fostului premier Ilie Bolojan. O postare care avea nu mai puțin de 110.000 de like-uri apare acum cu doar 10.000 de reacții. Iar aceasta nu este singura anomalie. Alte trei postări succesive de pe pagina fostului premier afișează exact același număr: 10.000 de reacții. În aceste condiții, apare întrebarea firească: au fost anulate de Facebook 100.000 de like-uri generate de boți? De altfel, Gândul a vorbit în repetate rânduri despre existența unei adevărate armate digitale de susținere a lui Bolojan, cu zeci de pagini și grupuri care îi promovează imaginea și conturi suspecte care contribuie la umflarea artificială a popularității sale în mediul online.

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O postare a pierdut subit 100.000 de like-uri. A dispărut armata digitală a lui Bolojan?

Diferența dintre cele două capturi de ecran este izbitoare. Aceeași postare a fostului premier, care figura cu 110.000 de like-uri, apare acum cu numai 10.000 de aprecieri. Practic, numărul afișat a scăzut cu 100.000 de reacții.

Toate cele trei postări au exact 10.000 de like-uri

Un alt detaliu care iese în evidență pe pagina de Facebook a fostului premier este că toate cele trei postări succesive verificate afișează exact 10.000 de like-uri. Cifrele ne fac așadar să ne întrebăm dacă Facebook a început să curețe paginile fostului premier de like-urile și comentariile generate de boții care îi umflau artificial popularitatea.

Rețeaua digitală „Susțin Ilie Bolojan”, dezvăluită de Gândul

Gândul a scris în repetate rânduri despre rețeaua de pagini și grupuri care au promovat imaginea lui Ilie Bolojan pe rețelele sociale. Investigațiile au scos la iveală comunități cu zeci de mii de membri, grupuri care și-au schimbat numele după ce au susținut alte personalități sau cazue politice și conturi cu indicii care au ridicat suspiciuni privind autenticitatea activității lor online.

În primul material, ziarul a arătat cum o adevărată armată digitală contribuia la construirea imaginii fostului premier cu o susținere masivă în mediul online.

Conturi cu foarte puțini prieteni, fără fotografii de profil și fără postări proprii apăreau în doar câteva secunde la mesajele lui Ilie Bolojan, unde publicau comentarii de susținere.

Unele își acordau reciproc like-uri și își răspundeau la comentarii, într-un mecanism care putea amplifica artificial vizibilitatea postărilor.

Paginile de susţinere, schimbate odată cu candidaţii

Ulterior, Gândul a documentat evoluția operațiunii digitale „Susțin Ilie Bolojan” și a prezentat grupuri cu zeci de mii de membri care își schimbaseră numele după ce promovaseră alte figuri politice sau cauze.

Un grup creat pe 9 mai 2025 sub numele „Nicușor Dan, președintele României” a devenit, aproximativ un an mai târziu, grupul „Alături de Ilie Bolojan”. Nu este singurul exemplu documentat de Gândul. Alte comunități online au trecut de la susținerea lui Ludovic Orban sau a lui Nicușor Dan la promovarea fostului premier.

Lideri PNL l-au acuzat pe Bolojan că-şi cumpără admiraţia de pe Facebook

Suspiciunile legate de activitatea conturilor care promovează imaginea fostului premier au fost exprimate inclusiv de liberali. Adrian Veștea, premierul desemnat de Nicușor Dan în iunie 2026, al cărui guvern nu a primit votul de învestitură, a avertizat asupra dezinformărilor din jurul formării guvernului. Acesta a susținut că «fermele de boți s-au activat masiv» și au încercat să «distorsioneze realitatea».”

De asemenea, mai mulți lideri din PNL au criticat fenomenul și au pus sub semnul întrebării autenticitatea susținerii afișate pe rețelele sociale. Printre aceștia s-a numărat și Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, care a reclamat prezența boților inclusiv pe propria pagină de Facebook.

„(…)am observat că sunt mulți, foarte mulți boți, cam aceiași la fiecare postare, iar de atâta iubire unii au început să posteze acelaşi text, doar că în altă limbă(!)

S-au emoționat și s-au pierdut în traducere. Nu știam că boții sunt capabili de asemenea sentimente.

Atunci am înțeles că iubirea lor pentru mine este transfrontalieră. Sunt atât de iubit, încât cineva chiar investește bani ca să-mi demonstreze asta”, a scris Alin Tișe.

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