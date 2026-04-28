S-a declanșat operațiunea digitală: „Susțin Bolojan!" Zeci de pagini și grupuri au apărut peste noapte. Gândul a descoperit conturi de boți, unele folosite și la fraude online, toate dedicate lui Bolojan

Zeci de pagini și grupuri de „susținători” dedicate lui Ilie Bolojan au apărut brusc pe rețelele sociale. Sute de mii de like-uri și shareuri par să-l susțină pe premier. În fapt, o falsă stare de spirit. Gândul a descoperit conturi de boți, antrenate de AI, multe folosite și la scheme frauduloase, toate – susțin Ilie Bolojan

În lumea reală, susținerea politică nu se măsoară în reacțiile din online, ci în oamenii care ies în stradă și la urnele de vot, iar aici imaginea se schimbă radical. La mega-protestul de susținere pentru Ilie Bolojan nu s-a adunat decât o mână de oameni, așa cum Gândul și alte publicații au relatat de la fața locului. La testul votului, adevăratul examen al unui politician, partidul condus de Ilie Bolojan a fost votat de 14% dintre cei care au ieșit la vot, la rândul lor numai jumătate din populația cu drept de vot.

Imagini de la protestul de susținere a lui Ilie Bolojan

Like-uri neobișnuit de multe și rețele de susținere

Postările premierului Bolojan adună, mai nou, un număr mare de reacții și comentarii într-un timp scurt. Deși pare o susținere organizată, de fapt, o armată de boți umflă artificial cifrele. Comentariile sunt adesea scurte, repetitive și lipsite de conținut real, iar o parte dintre profiluri ridică semne de întrebare deoarece listele de prieteni sunt reduse, fotografiile de profil lipsesc sau sunt create recent, iar istoricul de activitate pe platformă este inexistent.

De exemplu, un cont de Facebook cu doar 117 prieteni și o singură postare din 2023 a comentat simplu „Susțin Bolojan.”.

Un alt cont, cu doar 75 de prieteni, fără vreo postare, fotografie de profil sau descriere, a postat același mesaj.

Din aceeași serie de boți face parte si un cont denumit „Filip Kent”, cu un singur prieten și o singură postare în 2022, care a scris un mesaj de susținere pentru Ilie Bolojan.

În cele mai multe cazuri, comentariile apar într-un ritm neobișnuit de rapid, la diferențe de doar câteva secunde. Mai mult, boții revin constant la postări diferite și folosesc aceleași expresii prestabilite. Mai mult decât atât, conturile își dau like unele altora, își răspund și se validează reciproc pentru a amplifica artificial vizibilitatea postărilor.

Grupuri de susținere apărute peste noapte

Tot pe Facebook au apărut numeroase grupuri de susținere a premierului, unele create recent, dar extrem de active. La o analiză mai aprofundată, grupurile par să funcționeze după același tipar: postări distribuite simultan, imagini similare, aceleași sloganuri. De asemenea, în interiorul acestor grupuri, membrii sunt încurajați să distribuie masiv conținutul și să comenteze la postările oficiale.

Unele conturi au valențe religioase, altele au fost folosite pentru scheme frauduloase

Un alt element care atrage atenția este profilul conturilor implicate care comentează intens. Cele mai multe au un număr mic de prieteni și un istoric de activitate limitat. Timeline-ul este fie aproape gol, fie are câteva postări rare, fără legătură între ele, dar urmate de o activitate intensă pe subiecte politice.

De exemplu, un cont cu doar 28 de prieteni și două postări din 2024, a transmis un comentariu cu influențe religioase: „Susțin premierul Bolojan!!! Doamne ajută!!!”.

De altfel, există și situații în care conturi mai vechi, aparent inactive o perioadă lungă, redevin brusc active și încep să comenteze masiv pe teme politice și folosesc aceleași formulări ca alte profiluri similare.

Un alt cont fantoamă a fost folosit în trecut pentru scheme frauduloase. Acesta s-a folosit de ajutorul Inteligenței Artificiale pentru a atrage publicul.

Verificare cu AI a postării frauduloase

Același cont a transmis în 2026 un mesaj de susținere pentru premierul României, dar și pentru USR.

Nu doar boții, ci și defuncții umflă susținerea din online a premierului

Mișcarea organizată în rândurile grupării #rezist în direcția susținerii premierului Bolojan l-a inclus și pe regretatul filosof și activist civic Mihai Șora. Filosoful și eseistul român a decedat în data de 25 februarie 2023, la vârsta de 106 ani. Însă, în mediul online, pagina de Facebook „Mihai Șora” este administrată de văduva acestuia, Luiza-Palanciuc Șora. În teorie, amintirea filosofului este dusă mai departe, atemporal. Numai că, în practică, respectiva pagină de Facebook s-a transformat, de mai mult timp, într-o adevărată tribună pentru propagandă politică.

Piața Victoriei s-a golit înainte de a se umple

În timp ce pe rețelele de socializare Bolojan este susținut cu sute de mii de like-uri și comentarii, realitatea din teren demonstrează contrariul.

La mitingul pro-Bolojan au participat câteva sute de persoane. Tensiunea a fost de-a dreptul incendiară în tabăra #rezist care a programat un miting de susținere a lui Bolojan în Piața Victoriei.

Actrița Oana Pellea a distribuit pe Facebook o postare a grupului „Susținem Ilie Bolojan”, Tudor Chirilă a transformat un concert într-o platformă de mesaj politic, actorul Marius Manole a sărit cu laude pentru premier, iar filosoful Mihai Șora a postat, din lumea de dincolo, un mesaj în favoarea lui Bolojan. În același registru, Andrei Caramitru a transmis un mesaj explicit de susținere pentru protest, sugerând un răspuns direct la tensiunile politice. De asemenea, Moise Guran a intervenit în dezbatere cu o poziție radicală, cerând resetarea scenei politice

Deși evenimentul a fost promovat agresiv de grupările #rezist iar susținătorii din online păreau de ordinul zecilor de mii, cel mai probabil și de data aceasta cu ajutorul boților, în stradă, la mitingul pro-Bolojan, au participat doar câteva sute de persoane pentru două ore.

Astfel, susținerea lui Ilie Bolojan din mediul online pare similară cu banii de la celebrul joc Monopoly. Par mulți, dar în realitate nu au nicio valoare. Susținerea se vede însă la examenul votului și „al străzii”, unde, așa cum arată realitatea, nu a existat.

