Liberalii au votat să susțină Guvernul Niculescu, în Biroul Politic Național de sâmbătă. La finalul ședinței de partid, președintele PNL, Ilie Bolojan, a fost întrebat de reporterul Gândul ce mesaj le transmite celor 1.000 de primari liberali, în condițiile în care partidul a ales să nu voteze Guvernul Veștea și să intre în opoziție cu un Guvern PSD.

Întrebat de reporterul Gândul cum justifică această decizie, Bolojan a susținut că nominalizarea lui Adrian Veștea a reprezentat un atac la adresa PNL și a precizat că hotărârea de a nu vota acel guvern a fost luată de forurile de conducere ale partidului.

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„Modul în care a fost nominalizat Adrian Veștea în mod evident a fost un atac la adresa PNL. Partidul Național Liberal a decis prin forurile lui să nu voteze acel guvern”, a declarat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan: „Nu te agăți de niște funcții”

Liderul PNL a explicat că partidul trebuie să rămână la guvernare doar dacă poate lua măsuri pentru România. În caz contrar, liberalii nu ar trebui să păstreze funcțiile din Executiv doar pentru a rămâne la putere, ci să accepte trecerea în opoziție.

„Acum, în baza acestei situații, Biroul Politic Național a luat aceste decizii și sunt convins că majoritatea colegilor noștri înțeleg că ori ești în guvernare și poți să faci ceva pentru România, așa cum fac cei mai mulți dintre aleșii noștri în comunitățile locale, sau dacă nu poți să faci ce trebuie, nu te agăți de niște funcții, nu te bați pentru o funcție sau alta”.

De asemenea, Bolojan a mai spus că trecerea în opoziție ar putea reprezenta o ocazie pentru PNL de a-și reface relația cu alegătorii. Acesta a transmis că partidul trebuie să le arate cetățenilor că le respectă votul și că își asumă deciziile cu demnitate, în speranța că va reuși să recâștige încrederea electoratului.

„Și ce faci? Te duci în opoziție, te reconectezi cu electoratul, arăți că îți respecți alegătorii și, dacă îi vom convinge pe cetățeni, sunt convins că oamenii vor înțelege ceea ce face acest partid cu demnitate și cu normalitate”, a mai declarat președintele PNL.

PNL a votat să susțină Guvernul Niculescu

Liderii PNL s-au reunit sâmbătă, 17 octombrie, de la ora 13:00, pentru a stabili dacă vor vota învestirea noului Executiv, din care fac parte 12 miniștri propuși de PSD.

După mai bine de 3 ore, liberalii au votat să susțină Guvernul Niculescu, în Biroul Politic Național. Au fost doar șase voturi împotrivă și o abținere. Printre liberalii care s-au opus se numără Alexandru Muraru (Iași), Dragoș Ciubotaru (Vrancea), Adrian Mocanu (Buzău), Adrian Cozma (Satu Mare), Ștefan Stoica (Dolj) și Stelian Floroian Olimpiu (Covasna), potrivit unor surse politice.