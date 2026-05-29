De la Chișinău, Bolojan anunță: ”Am solicitat NATO transmiterea de tehnică militară care să ne permită să vizualizăm dronele care vin la joasă altitudine”

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat vineri, în cadrul întrevederii cu prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, că, în contextul incidentului cu drona prăbușită la Galați, România a cerut sprijin NATO pentru dotări suplimentare care să permită detectarea dronelor care zboară la joasă altitudine.

El a explicat că sistemele radar care vor fi achiziționate prin programul SAFE vor fi livrate gradual, în următoarele luni și până la doi ani, motiv pentru care este necesară o soluție intermediară de monitorizare.

Totodată, premierul a precizat că a solicitat și transferul de sisteme antiaeriene, pentru consolidarea capacității de apărare a spațiului aerian național în contextul riscurilor din regiune.

„Din păcate ştiţi ce s-a întâmplat cu incidentul cu drona, la Galaţi. E un incident destul de grav, care a avut, din păcate, ca efect lovirea unui bloc de locuinţe, cu rănirea locatarilor din apartamentul respectiv, lucru care este inacceptabil şi este o situaţie pe care am condamnat-o în această dimineaţă”, a spus premierul la Chişinău, în cadrul discuţiei cu omologul din Republica Moldova.

„Noi am solicitat NATO transmiterea de tehnică militară care să ne permită, pe de o parte, să vizualizăm dronele care vin la joasă altitudine, pentru că sistemele de radare urmează să le achiziţionăm prin SAFE, dar urmează să fie livrate în următoarele luni, până în doi ani de zile. De asemenea, am solicitat transferul de antiaeriene, pentru că, din nou, pentru a le doborî, tehnica pe care noi o deţinem în momentul de faţă, pe partea de aerian, e disproporţionată faţă de situaţia din teren”, a spus şeful Executivului.

Ilie Bolojan a intervenit și menţionat că „sunt nişte aspecte importante pe care speră să le rezolvăm în perioada următoare pentru a proteja cetăţenii noştri”.

„În partea asta de lume, ştim ce înseamnă vecinătăţile noastre şi situaţia complicată pe care o avem, ca urmare a războiului din Ucraina, şi asta e valabil şi pentru România, şi pentru Moldova. Deci aici avem nişte situaţii care sunt îngrijorătoare de toate punctele de vedere. Asta este realitatea”, a menţionat premierul interimar.