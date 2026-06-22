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Ilie Bolojan, prima reacție după negocierile dintre Adrian Veștea și George Simion

Ilie Bolojan, prima reacție după negocierile dintre Adrian Veștea și George Simion
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Ilie Bolojan a reacționat după negocierile dintre Adrian Veștea și George Simion. Premierul demis a transmis că nu este la curent cu toate detaliile și a punctat că modul în care premierul desemnat își gestionează susținerea este responabilitatea lui.

Bolojan: ”Modul în care Vestea își gestionează susținerea este responsabilitatea lui”

Bolojan a anunțat că este posibilă o formulă de guvern minoritar: ”Nu sunt la curent cu toate detaliile. Ce vă pot spune este că modul în care Vestea își gestionează susținerea este responsabilitatea lui. Dacă ne luăm după declarații, constatăm că nu există număr de voturi, dar dacă va trece înseamnă că va trece cu voturile AUR. Aceste aspecte țin de ceea ce se va întâmpla în Parlament. În cazul în care nu va trece, am făcut o ofertă care înseamnă că se pot găsi formule pentru a trece un guvern cu voturi clare și transparente, în așa fel încât un guvern să își asume răspunderea, urmărind ca angajamentele României să fie respectate”, a decelarat Bolojan.

Veștea a stat mai bine de o oră la discuții cu George Simion

Veștea a răspuns invitației publice pe care Simion a făcut-o azi. Liderul AUR a  cerut ca votul pentru cabinetul lui Veștea să fie solicitat de către președintele Nicușor Dan și de către premierul desemnat, iar cererea sa a primit un răspuns câteva ore mai târziu, când Veștea a anunțat, pe pagina sa de Facebook, că este un om al dialogului și că înțelege responsabilitatea care îi revine de a pune stop ”haosului politic”, motiv pentru care va avea o discuție cu liderul AUR.

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