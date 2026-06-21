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Ilie Bolojan, promisiune de pe scena Congresului Extraordinar: Vom reveni la guvernare ca un partid mare

Gilda Popa
Ilie Bolojan, promisiune de pe scena Congresului Extraordinar: Vom reveni la guvernare ca un partid mare
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Ilie Bolojan a proiectat, în discursul susținut la Congresul PNL de duminică, imaginea unui PNL capabil să redevină o forță majoră pe scena politică. Liderul liberal a spus că reuniunea are miza de a clarifica „cine este” și „ce vrea să fie” partidul în anii următori.

Bolojan a susținând că, în pofida costurilor politice ale guvernării, PNL nu are  motive să se rușineze de bilanțul său. El a admis că liberalii poartă „o mică parte din vină” pentru situația în care a ajuns România și a recunoscut că nu toate deciziile au fost luate perfect sau suficient de repede, dar a insistat că direcția aleasă a fost cea corectă.

„Ce ne-am adunat la acest congres? Pentru că partidul nostru trebuie să decidă cine este și ce vrea să fie. Să ne clarificăm direcția pe care vrem să o urmăm în anii următori. Cum am ajuns aici? Suntem după o guvernare dificilă și avem toate motivele să nu ne fie rușine de ce am făcut în această guvernare”, a spus Bolojan.

Bolojan a lansat „proiectul politic” al relansării PNL

Liderul liberal a a listat problemele cu care se confruntă țara în acest moment din punct de vedere economic și a dat un mesaj de încredere către liberali și a a anunțat că vrea să mobilizeze partidul în jurul ideii unei relansări. El a prezentat un PNL drept formațiunea care „nu și-a trădat valorile”, care „a deranjat” prin tăierea privilegiilor și care poate reveni în prim-plan dacă își regăsește coeziunea internă și capacitatea de a guverna.

„Suntem sub un asalt teribil. Nu știu să fi existat în ultimii ani un asalt atât pe puternic asupra unui partid. Sunt mândru de partidul nostru care nu și-a trădat valorile. Azi pune problema soluțiilor pentru România, pentru formarea unui guvern, pentru că avem nevoie de un guvern”, a spus Bolojan.

El a precizat că miza congresului depășește competiția internă pentru funcții și privește reconstrucția unui PNL puternic, capabil să ofere soluții pentru guvernare și să joace din nou un rol major în politica românească.

La Congresul PNL de duminică sunt prezenți 1793 de delegați din cei aproximativ 2500 convocați, deci lipsesc puțin peste 700 de delegați. Sunt mai mulți liberali la acest Congres decât la cel din iulie anul trecut, când au fost aproximatit 1200 de delegați.

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