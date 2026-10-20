Ilie Bolojan, răspuns pentru George Simion după ce liderul AUR a spus că premierul demis ar fi șantajat pentru a vota Guvernul Niculescu

În timpul dezbaterilor privind votul de învestitură a Guvernului Niculescu, George Simion l-a întrebat direct pe Ilie Bolojan cu ce este șantajat, de a ales să voteze în favoarea acestui Executiv. Câteva minute mai târziu, premierul demis a luat cuvântul și i-a răspuns liderului AUR, precizând că votul PNL este unul „de necesitate, pentru încheierea crizei politice” și că nu este constrâns în niciun fel.

Bolojan: ”Când îl auzi pe domnul Grindeanu, îți dai seama ce greu îți este. Dar cu ce preț pentru țară?”

Bolojan și-a început discursul criticând PSD și AUR, care l-au demis prin moțiunea de cenzură, în luna mai, iar apoi a menționat că liberalii nu negociază funcții, ci doar vor da un vot pentru încheierea actualei crize politice.

”Au trecut peste cinci luni de când PSD și AUR au demis iresponsabil un guvern care lupta din greu să redreseze România. De atunci, guvernul interimar, cu mijloacele pe care le-a avut la dispoziție, a luptat să țină România pe linia de plutire. În acest timp, cei care au doborât guvernul nu au reușit să ofere nici o soluție viabilă”, a spus Ilie Bolojan.

„Când îl auzi pe domnul Grindeanu, îți dai seama ce greu îți este. Dar cu ce preț pentru țară? Când serviciile de bază riscă să nu mai poată funcționa sau când camerele de gardă nu vor mai putea prelua pacienții și urgențele pentru că nu vor avea cu ce să le rezolve, atunci oamenii vor suferi și sigur, nimeni nu va răspunde de asta. Așa ceva nu trebuie să se întâmple.Și de aceea, PNL va da astăzi un vot de necesitate, un vot pentru încheierea acestei crize. Nu intrăm la guvernare, nu negociem funcții, nu pretindem în schimb decât menținerea direcției României”, a spus Bolojan.

Bolojan, răspuns pentru Simion: ”Nu suntem șantajați”

Câteva minute mai târziu, a venit și răspunsul pentru George Simion. Premierul demis a transmis că nu este șantajat și că Romînia trebuie să continue ”pe drumul corect început”

„Și nu suntem șantajați ca să fie clar pentru toată lumea. PNL nu va împinge România spre colaps doar pentru a demonstra că unii au greșit. Oamenii nu trebuie să sufere pentru iresponsabilitatea unor lideri politici. Dar România trebuie să continue drumul corect început. Guvernul țării, oricare ar fi el, trebuie să lucreze pentru un stat mai eficient, să țină cheltuielile sub control, să impună reguli egale pentru toți și să promoveze investițiile”, a continuat Bolojan.

”PSD a avut soluții minunate cât răspunderea era la altcineva. Văd că în program se regăsesc lucruri pentru care eram demonizați, precum vânzarea unor pachete minoritare la companiile de stat”, a mai spus Bolojan