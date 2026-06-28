Ilie Bolojan, surprins în aeroport, în Oradea, la coada de îmbarcare. S-a salutat și fotografiat cu oamenii

Premierul demis Ilie Bolojan a fost surprins duminică pe Aeroportul Oradea, unde mai mulți pasageri l-au oprit pentru fotografii și scurte discuții înainte de îmbarcarea spre București. Imaginile vin la câteva săptămâni după ce primele încercări de organizare a unor manifestații de susținere pentru fostul primar al Oradei au adunat doar opt participanți.

Ilie Bolojan, în centrul atenției la Oradea. S-a salutat și fotografiat cu oamenii

Ilie Bolojan s-a aflat duminică pe Aeroportul Oradea, după inaugurarea noilor curse Wizz Air către Roma și Dortmund.

Premierul demis a participat pentru scurt timp la eveniment, unde a discutat cu primarul Oradei, Florin Birta, și cu directorul aeroportului, Răzvan Horga, fără a susține declarații de presă.

Înainte de îmbarcarea spre București, Bolojan a fost oprit de mai mulți călători în zona de plecări. Acesta a făcut fotografii cu oamenii, a dat mâna cu cei care l-au salutat și a schimbat câteva cuvinte cu pasagerii, după care s-a așezat la coada de îmbarcare.

Înaintea moțiunii de cenzură, Bolojan a fost susținut de doar 8 oameni la Oradea

Apariția lui Ilie Bolojan pe Aeroportul Oradea are loc la câteva săptămâni după primele acțiuni de susținere organizate în favoarea sa, care au adunat inițial doar opt participanți.



La scurt timp după ce PSD și-a retras sprijinul politic pentru acesta, orădeanul Dan Craznic a încercat să mobilizeze oamenii în stradă. Primul protest organizat la Oradea a adunat doar opt participanți, iar la București au fost prezenți doar câteva zeci de persoane.

Ulterior, însă, mobilizarea a crescut considerabil. La cea mai recentă manifestație organizată în Oradea, peste 1.500 de persoane au participat la un miting de susținere pentru premierul demis, după ce apelul a fost distribuit masiv pe rețelele de socializare.