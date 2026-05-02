Miting pro-Bolojan, anunţat duminică, acasă la Oradea. Data trecută, au iesit 8 oameni în centrul orașului. La București, au fost câteva zeci

Ca să nu mai înregistreze „succesul” nedorit de la ultimul miting pro-Bolojan, maxim 10 oameni, organizatorii iniţiază o altă mişcare similară la Oradea. De data aceasta, se asigură pe Facebook că vor avea parte de mai mulţi simpatizanţi.

Ideea îi aparţine lui Dan Craznic, acelaşi care s-a ocupat şi de mitingul din 21 aprilie, după ce PSD a anunţat retragerea sprijinului politic premierului Ilie Bolojan. Mişcarea a scos în stradă doar 8 persoane.

Acţiunea programată la Bihor pare să fi atras atenţia şi participarea mai multor persoane. Potrivit datelor de pe Facebook, 800 de persoane par să fie interesate să participe, iar 140 chiar au confirmat deja prezenţa.

Duminică, ora 18.00, organizatorii îi invită pe simpatizanţii premierului să se alăture evenimentului intitulat „Suntem de partea premierului Ilie Bolojan”.

„O ultimă încercare de a ne strânge câți mai mulți să ne arătăm susținerea față de Ilie Bolojan! Duminică de la 18 ne vedem în Piața Unirii!”

La Bucureşti, mitingul a reuşit să strîngă câteva zeci de susţinători, însă au plecat după două ore.

Odată cu acţiunea de la Oradea, este programată una similară şi la Bucureşti, în Piaţa Victoriei, tot de la ora 18.00.

Marţi, se va dezbate şi se va vota moțiunea iniţiată de AUR-PSD-PACE prin care se va decide, în Parlament, soarta Guvernului Ilie Bolojan.

