Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) este așteptată să se pronunțe vineri în dosarul privind raportul Agenției Naționale de Integritate (ANI) care îl acuză pe Dominic Fritz de incompatibilitate.

Verdictul care ar putea schimba șefia USR

Pe 15 mai, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a amânat pentru 5 iunie judecarea recursului formulat de Dominic Fritz, primarul Timişoarei şi președinte al USR, în procesul cu ANI, dosar în care Fritz contestă raportul de evaluare prin care a fost declarat în conflict de interese administrativ.

Decizia vine în contextul unui parcurs juridic mai complicat şi destul de lung, care a început cu un raport întocmit de ANI, document prin care inspectorii de integritate au stabilit că primarul Timişoarei s-ar fi aflat într-o situaţie de conflict de interese. Actul a fost contestat în instanţă de Dominic Fritz, care a solicitat anularea acestuia.

În august 2023, la Curtea de Apel Timişoara a fost înregistrat procesul prin care edilul a dat în judecată Agenţia Naţională de Integritate. Ulterior, cauza a parcurs mai multe etape procedurale, inclusiv sesizarea Înaltei Curţi cu o excepţie de neconstituţionalitate şi suspendarea temporară a judecăţii.

Apel Timișoara: Dominic Fritz este în conflict de interese administrativ.

În noiembrie 2025, Înalta Curte s-a pronunţat asupra aspectelor procedurale ridicate în dosar, după care procesul a revenit la instanţa din Timişoara.

Pe 10 februarie 2026, Curtea de Apel Timişoara a dat o hotărâre prin care a respins cererile formulate de primarul Dominic Fritz şi a stabilit, în favoarea Agenţiei Naţionale de Integritate, că raportul ANI este întemeiat, reţinând existenţa conflictului de interese administrativ.

Decizia a fost una definitivă la nivelul instanţei de fond, notează opiniatimişoarei.

Nemulţumit de soluţie, liderul USR a formulat recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, unde dosarul se află în prezent pe rol, următorul termen fiind fixat pentru 5 iunie.

Ce i se impută lui Dominic Fritz

Povestea începe în 2020, imediat după ce Fritz a câștigat alegerile pentru Primăria Timișoara. În 2023, inspectorii de integritate au concluzionat că el s-a aflat într-un conflict de interese atunci când a aprobat un referat pentru modificarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ), document trimis ulterior Consiliului Local.

Potrivit raportului de evaluare, situaţia de incompatibilitate ar fi rezultat din legătura dintre finanţarea campaniei electorale şi persoanele implicate ulterior în proiectul urbanistic.

Respectiv, în declaraţia de avere depusă în noiembrie 2020, Fritz a notat împrumuturi contractate în campania electorală de la trei persoane fizice: 50.000 de lei de la Viorel Buga, 25.000 de lei de la Răzvan Negrişanu şi 17.000 de lei de la Ruben Laţcău, sume care urmau să fie returnate până la finalul anului 2021.

În dosar este vizat Răzvan Negrişanu, şi el membru USR şi arhitect de profesie, menţionat în raportul ANI ca beneficiar al actului administrativ, ca persoana care a realizat documentaţia tehnică pentru un proiect imobiliar denumit „Park Plaza”, prin firma SC RD Sign SRL, în calitate de specialist cu drept de semnătură. Adică exact cel căruia Dominic Fritz trebuia să-i restituie 25.000 de lei împrumutaţi în campania electorală.

ANI a concluzionat existenţa unui conflict de interese administrativ, iar litigiul a ajuns în prezent în faza de recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

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