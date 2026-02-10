Prima pagină » Știri politice » Verdict de la Curtea de Apel Timișoara: Dominic Fritz este incompatibil cu funcția de primar. Ce urmează

Verdict de la Curtea de Apel Timișoara: Dominic Fritz este incompatibil cu funcția de primar. Ce urmează

10 feb. 2026, 16:23, Știri politice
Primarul Timișoarei și președintele USR, Dominic Fritz, a pierdut în primă instanță procesul intentat Agenției Naționale de Integritate. Curtea de Apel Timișoara a respins cererea prin care acesta încerca să anuleze raportul ANI care îl declarase în conflict de interese administrativ. Totuși, verdictul nu e definitiv, iar Fritz anunță că merge mai departe la Înalta Curte.

„Decizia nu este definitivă și o voi contesta la Înalta Curte de Casație și Justiție. Sunt cu capul sus. Nu am nimic ce să-mi reproșez”, a transmis Fritz.

Povestea începe în 2020, imediat după ce Fritz a câștigat alegerile pentru Primăria Timișoara. În 2023, inspectorii de integritate au concluzionat că el s-a aflat într-un conflict de interese atunci când a aprobat un referat pentru modificarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ), document trimis ulterior Consiliului Local.

Problema identificată de ANI: documentația tehnică a fost realizată de firma unui arhitect, Răzvan Negrisan, consilier local USR, care îi împrumutase lui Fritz 25.000 de lei în campania electorală.

Fritz: „Hotărârea era făcută înainte să ajung primar”

Primarul susține că întreaga interpretare este forțată și fără bază legală.

„Mi se impută o Hotărâre de Consiliul Local a cărei elaborare a fost încheiată în întregime cu două săptămâni înainte să ajung primar. O modificare de PUZ la care a lucrat, ca prestator de servicii, o firmă de proiectare la care este asociat un arhitect care a împrumutat campania mea de primar cu 25.000 de lei. Perfect legal, transparent și fără legătură cu beneficiarul PUZ-ului”, a explicat el.

Mai mult, Fritz acuză că raportul ANI ar fi fost ținut „la sertar” ani întregi și publicat într-un moment politic convenabil:

„Consider că interpretarea ANI este abuzivă și a fost folosită ca o armă politică, luând în considerare că au lăsat raportul aproape 3 ani și l-au scos cu câteva săptămâni înainte să fiu ales pentru al doilea mandat.”

Primarul încearcă să potolească și speculațiile privind o eventuală demitere. Chiar dacă ar pierde definitiv procesul, sancțiunea nu înseamnă pierderea funcției.

„Posibila sancțiune este definită în Codul administrativ ca abatere disciplinară și se sancționează cu diminuarea indemnizației cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni. Spun asta ca să nu-și facă false speranțe unii — nu plec nicăieri!”, a precizat el.

Fritz așteaptă motivarea instanței pentru a formula recursul la ÎCCJ. Până atunci, rămâne în funcție și spune că își continuă activitatea normal.

„Vă asigur că rămân ferm focusat pe a livra rezultate pentru timișoreni.”

